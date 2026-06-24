Banco de Maquinaria del Huila opera en 11 municipios para fortalecer la movilidad rural

Neiva

La Administración Departamental del Huila mantiene activos varios frentes de trabajo con maquinaria amarilla en corredores rurales estratégicos y zonas priorizadas por emergencias, con el propósito de mejorar la conectividad, impulsar la productividad agropecuaria y atender oportunamente a las comunidades.

La Gobernación del Huila continúa fortaleciendo la infraestructura vial rural mediante el despliegue permanente de su Banco de Maquinaria. Las labores se desarrollan de manera simultánea en diferentes sectores del departamento para garantizar mejores condiciones de movilidad y acceso para la población.

El secretario de Vías e Infraestructura del Huila, Andrés Camilo Cabrera Leiva, comento que “de acuerdo con el más reciente informe operativo, los equipos adelantan trabajos de mantenimiento en los municipios de Acevedo, San Agustín, Baraya, La Plata, Colombia, Tesalia, Rivera, Paicol, Timaná, Guadalupe y Vegalarga. Estas intervenciones permiten optimizar en vías esenciales para el desarrollo económico, social y productivo de cada territorio”.

Las acciones se ejecutan con motoniveladoras, retroexcavadoras, vibro compactadores y volquetas, equipos que facilitan la recuperación y conservación de corredores estratégicos. Estas vías son fundamentales para el transporte de productos agrícolas, el desplazamiento de los habitantes y el fortalecimiento de la conectividad entre las zonas rurales.