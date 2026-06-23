Docente pensionado fue asesinado en una negociación inmobiliaria en Medellín

Medellín

Amarrado de pies y manos, con la boca cubierta con cinta adhesiva y con signos de asfixia, las autoridades encontraron el cuerpo sin vida de Luis Bernardo Villegas Ramírez, un docente pensionado de 73 años que se dedicaba a negocios inmobiliarios independientes en Medellín.

El crimen ocurrió hacia el mediodía de este lunes 22 de junio en un apartamento del barrio Boston, en el centro de la ciudad. De acuerdo con las investigaciones preliminares, Villegas Ramírez había concertado una reunión con cuatro hombres para adelantar una negociación relacionada con la compra y venta de un inmueble. Sin embargo, el encuentro terminó convirtiéndose en un violento ataque.

Según el informe oficial, los cuatro sujetos ingresaron a la vivienda haciéndose pasar por compradores e intimidaron violentamente al docente pensionado y a su hermana, de 62 años, quien se encontraba de visita en el lugar.

Los delincuentes amarraron a ambas víctimas y encerraron a la mujer en una de las habitaciones para impedir que alertara oportunamente a las autoridades. Entretanto, Villegas Ramírez fue inmovilizado y, presuntamente, al oponerse a las agresiones, fue estrangulado.

“Infortunadamente, la alerta llega tardía cuando se reacciona y se ingresa a la vivienda. Esta persona, pues, ya había perdido la vida. Lo que se sabe es que, de manera preliminar, habría tenido una reunión con otros cuatro hombres. Los hechos están ligados a unos desacuerdos alrededor de unos negocios”, detalló el secretario de Seguridad, Manuel Villa.

Apertura de investigaciones

Los responsables del ataque habrían recorrido el apartamento de Luis Bernardo Villegas en busca de objetos de valor y dinero y los sacaron en bolsas negras antes de huir del lugar.

Las autoridades avanzan en la recolección de videos de las cámaras de seguridad, testimonios y demás elementos probatorios para identificar y capturar a los responsables del violento crimen contra el adulto mayor.