Cae red logística de narcotráfico vinculada al grupo criminal ‘Barrio Antioquia’ en Medellín

Medellín

Las autoridades de Medellín, en una acción conjunta entre la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Administración Distrital, lograron la captura en flagrancia de cinco hombres y la incautación de 1.755 kilogramos de marihuana tipo cripa. El cargamento, que provenía del departamento del Cauca y está avaluado en cerca de $2.000 millones, pretendía ser distribuido y comercializado en zonas clave de la ciudad como Barrio Antioquia, Trinidad, Santa Fe y El Poblado.

La investigación criminal permitió desarticular la red logística al servicio del Grupo de Delincuencia Común Organizado (GDCO) ‘Barrio Antioquia’. Esta estructura utilizaba la modalidad de “mosca” —informantes que alertaban sobre la presencia de la Fuerza Pública en las vías— para transportar el estupefaciente. Una vez la droga ingresaba al Valle de Aburrá, era transbordada a vehículos de menor capacidad para camuflarla con mayor facilidad en centros de acopio y dinamizar su venta al menudeo.

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Durante el operativo, las autoridades no solo decomisaron la marihuana, sino que también incautaron un tractocamión, dos vehículos particulares, una motocicleta, $12 millones en efectivo y ocho teléfonos celulares. Asimismo, se halló material de guerra utilizado para custodiar el cargamento, compuesto por un fusil calibre 12, 71 cartuchos de diferentes calibres y un proveedor para pistola Glock.

Los cinco procesados, cuyas edades oscilan entre los 37 y 49 años, ya contaban con un amplio prontuario delictivo por narcotráfico, porte ilegal de armas de fuego y falsedad en documento público. Tras ser presentados ante un juez de control de garantías, se les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

El secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa Mejía, destacó que este resultado debilita directamente las finanzas de la estructura criminal, la cual ya había sufrido un fuerte impacto el pasado 20 de mayo con la incautación de otras cinco toneladas de marihuana. Las cifras oficiales revelan que, en lo corrido del año, las autoridades en Medellín han capturado a 3.417 personas por delitos relacionados con estupefacientes y han sacado de las calles más de 8,5 toneladas de drogas.