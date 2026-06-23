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23 jun 2026 Actualizado 12:05

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Cúcuta

Alarma por personas lesionadas con minas antipersonas en Norte de Santander

En el Huem crece preocupación por la atención

Aumentan víctimas por minas antipersona en el Catatumbo/ Foto Archivo

Aumentan víctimas por minas antipersona en el Catatumbo/ Foto Archivo

Aumentan víctimas por minas antipersona en el Catatumbo/ Foto Archivo
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Norte de Santander

Las autoridades sanitarias en Norte de Santander llamaron la atención por el alto número de personas provenientes del Catatumbo lesionadas por minas antipersona.

El hospital Erasmo Meoz en la ciudad de Cúcuta se ha convertido en el principal receptor de las personas lesionadas por estas armas no convencionales.

Se explicó además que dada la complejidad de los pacientes por sus lesiones especialmente en daños a extremidades se requiere especial atención.

Se estima que en los últimos meses han llegado cerca de 20 personas en condiciones de salud delicadas producto del conflicto armado que se vive en la región del Catatumbo.

En la zona norte del departamento, se vive una disputa territorial por economías ilegales entre el Ejército de Liberación Nacional ELN y las disidencias armadas de las farc.

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