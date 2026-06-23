Desmantelan en Ocaña a “Los Canábicos”: capturan a 12 presuntos integrantes

Una investigación que se prolongó durante cinco meses permitió desarticular en Ocaña al grupo delincuencial “Los Canábicos”, señalado de dedicarse al tráfico de estupefacientes en diferentes sectores del municipio.

El operativo dejó 12 personas capturadas por orden judicial, luego de un trabajo investigativo en el que fueron analizados 178 registros biográficos y se realizaron más de 356 horas de seguimiento, verificación y análisis. “La investigación permitió identificar la estructura, establecer los roles de sus integrantes y materializar la captura de 12 personas mediante orden judicial”, explicó el comandante del Departamento de Policía Norte de Santander, coronel Jorge Andrés Bernal.

Según el oficial, “Los Canábicos” tenían injerencia principalmente en el mercado público de Ocaña, así como en los sectores de Puente de los Seguros y Puente La Sal, donde “coordinaban actividades relacionadas con la comercialización de sustancias estupefacientes”.

Durante los allanamientos fueron incautadas tres motocicletas, un millón 95 mil pesos en efectivo, una gramera digital, 44,5 gramos de base de coca y siete teléfonos celulares. “Durante los procedimientos fueron incautados elementos materiales probatorios y evidencia física”, precisó el coronel Bernal.

El comandante explicó que los capturados empleaban diferentes modalidades para distribuir la droga. “Entre ellas la entrega a domicilio y el ocultamiento de las dosis en espacios públicos”. Además, señaló que utilizaban establecimientos dedicados a la venta de productos cárnicos como fachada para encubrir la actividad ilícita.

Otra de las modalidades detectadas durante la investigación era el uso de mujeres para transportar los estupefacientes. “Recurrían a mujeres para transportar y esconder la sustancia con el fin de evadir los controles policiales”, afirmó el oficial.

De acuerdo con la investigación, esta organización habría comercializado cerca de 80.000 dosis durante los últimos cinco meses, obteniendo “rentas ilícitas cercanas a los 400 millones de pesos“.

“Con este resultado, la Policía Nacional continúa desarrollando acciones orientadas a la afectación de las economías criminales y al fortalecimiento de la seguridad y la convivencia ciudadana en el departamento de Norte de Santander”, concluyó el coronel Jorge Andrés Bernal.