Atención, Colombia: ¿Cómo ver EN VIVO Portugal vs. Uzbekistán por el Grupo K del Mundial 2026?

El inicio de Portugal en el Mundial 2026 terminó siendo decepcionante. Si bien antes de los 15 minutos ya iban ganando contra Congo, y dio para pensar en un resultado abultado, acabaron empatando 1-1 y complicando su aspiración de terminar líderes del Grupo K, el cual comparten con Colombia y Uzbekistán.

Además de ese empate, ha circulado en redes sociales un supuesto clima de malestar en la interna del vestuario por declaraciones de Joao Neves, en las que catalogó a Cristiano Ronaldo como un “jugador más” del plantel. Los seguidores de CR7, cargaron contra el joven volante, así como contra Bruno Fernandes. El mensaje de los futbolistas es otro: el de la unión.

Contundente mensaje de Cristiano Ronaldo luego de polémicas declaraciones de Joao Neves

Portugal vs. Uzbekistán, partido para recuperar sensaciones

Ante las dudas y críticas, el español Roberto Martínez, seleccionador de Portugal, necesita aislar el vestuario y volver a empezar en este Mundial en el Grupo K, liderado actualmente por Colombia.

Con Cristiano al frente. El luso, autor de 972 goles en su carrera y máximo anotador histórico de su selección, debería repetir en el once inicial tras la deslucida actuación grupal vista ante Congo.

Uzbekistán llega a esta cita sin nada que perder y con mucho que ganar, en el que es uno de los mayores escaparates de su historia futbolística.

El equipo de Fabio Cannavaro ya dejó pinceladas de personalidad pese a la derrota en su debut ante Colombia y se ha mostrado cómodo cediendo iniciativa para luego golpear en transición.

El duelo también enfrenta dos maneras de entender el juego: la Portugal de Roberto Martínez, pensada para dominar desde la posesión, y un Uzbekistán más vertical, que intenta ser eficiente con menos balón.

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Será además un cruce entre dos exmadridistas. Cannavaro ganó dos ligas en el Real Madrid, en el que estuvo entre 2006 y 2009. Cristiano es el máximo goleador histórico del club blanco, con el que lo ganó todo entre 2009 y 2018 en una de las etapas más gloriosas de la historia del equipo.

Posibles nóminas

Portugal: Diogo Costa; Diogo Dalot, Rúben Dias, Gonçalo Inácio, Nuno Mendes; Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes; Francisco Conceição, Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva.

DT: Roberto Martínez.

Uzbekistán: Utkir Yusupov; Abdukodir Khusanov, Rustam Ashurmatov, Sherzod Nasrullaev, Abdulla Abdullaev, Behruzjon Karimov; Akmal Mozgovoy, Otabek Shukurov, Oston Urunov, Abbosbek Fayzullaev; Eldor Shomurodov.

DT: Fabio Cannavaro.

Fecha, hora y cómo ver EN VIVO en Colombia

En Colombia estarán muy pendientes de este partido, pues un triunfo de Portugal apretará la lucha por el primer puesto y dejará todo dispuesto para una verdadera batalla el sábado en Miami.

Portugal y Uzbekistán se medirán este martes a las 12:00 p.m. (hora de Colombia) en Houston, Texas, por la fecha 2 del Grupo K del Mundial. El juego, usted lo podrá disfrutar por la transmisión de El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio.

Para verlo por televisión, usted lo podrá hacer por DGO y DSports.