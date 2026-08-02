Migración irregular en selva del Darién cae un 90,4% en el primer semestre de 2026

Migrantes en la selva del Darién. FOTO: Jan Sochor/Getty Images / Jan Sochor

Luego de años convertido en el centro de la tensión migratoria para Colombia y Panamá, la selva del Darién registró una caída en las cifras del tránsito irregular este año.

Mientras que en primer semestre de 2025 se registró el paso de 2.927 personas, en 2026 el cruce irregular en este mismo periodo de tiempo fue de solo 280 personas.

Esta caída representa una reducción del 90.4%.

Cae el flujo venezolano

Durante varios años, Venezuela fue el país del que más cruzaron personas por la selva del Darién y ahora también encabezan el desplome de las cifras: En el primer semestre de 2025 se registraron 1.346 venezolanos transitando por la zona; en el mismo periodo de 2026 la cifra bajó a 135.

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Este comportamiento notorio de la nacionalidad venezolana se repite en el resto de las nacionalidades. Aún así, los datos de las autoridades panameñas revelan que la tendencia de flujo migratorio está concentrada en países sudamericanos.

Selva del Darién|FOTO: MARTIN BERNETTI / AFP vía Getty Images / MARTIN BERNETTI Ampliar Selva del Darién|FOTO: MARTIN BERNETTI / AFP vía Getty Images / MARTIN BERNETTI Cerrar

Durante 2025, los migrantes latinoamericanos representaban el 58% de los cruces y en 2026 la proporción ha crecido al 87%.

Bajan los asiáticos y los africanos

Si bien la reducción ocurre en todos los sectores, el cambio más notorio ocurre en los flujos de origen asiático y africano:

Asia , que en el primer semestre de 2025 sumó 648 personas (Nepal, Irán, Bangladesh e India entre los países a la cabeza), en el reporte oficial de 2026 no aparece mencionado como región relevante de flujo migratorio.

, que en el primer semestre de 2025 sumó 648 personas entre los países a la cabeza), en el reporte oficial de 2026 no aparece mencionado como región relevante de flujo migratorio. África cae de 486 a 22 personas, una reducción del 95.5%.

A pesar de que África tiene la reducción más pronunciada, las autoridades panameñas presentan a Ghana como una nación relevante, registrando la llegada de 11 personas al país por el Darién durante marzo.

Migración en la Selva del Darién. I Foto: Jan Sochor/Getty Images. / Jan Sochor Ampliar Migración en la Selva del Darién. I Foto: Jan Sochor/Getty Images. / Jan Sochor Cerrar

Colombia y Ecuador, en el top 5

Al igual que el resto de países, Colombia está en el liderato de naciones que más personas ‘envían’ hacia Panamá, sin embargo, también muestra una caída en el número absoluto de personas en tránsito hacia este país pasando de 166 a 44.

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Lo mismo ocurre con Ecuador, que pasa a ubicarse entre las principales nacionalidades del semestre, con 48 personas registradas.

Menores de edad: la constante

Aunque entre los datos es claro que todos los grupos poblacionales presentan una reducción, en términos de proporción, los menores de edad siguen representando entre el 15% y el 16% del total de personas que cruzaron el Darién en ambos años.

Hombres: de 1,735 a 182 (-89.5%)

de 1,735 a 182 (-89.5%) Mujeres: de 718 a 57 (-92.1%)

de 718 a 57 (-92.1%) Niñas: de 225 a 20 (-91.1%)

de 225 a 20 (-91.1%) Niños: de 249 a 21 (-91.6%)

Migrantes en el Tapón del Darién. Foto: Colprensa. Ampliar Migrantes en el Tapón del Darién. Foto: Colprensa. Cerrar

¿Junio, inicio del rompimiento de tendencia?

Entre los registros de la autoridad migratoria panameña se destaca que, en el primer semestre de 2026, entre enero y mayo el flujo se mantuvo estable y bajo, con cifras mensuales de 34, 19, 39 y 43 personas.

Sin embargo, junio registró un salto a 102 personas, más del doble que el mes anterior y el dato mensual más alto del semestre.

En contraste, en 2025 el mayor número de personas que cruzaron irregularmente el Darién se concentró en enero (2.229 personas) para luego caer de manera sostenida a lo largo del semestre.