🔴 Nueva Zelanda vs. Egipto EN VIVO | Siga el minuto a minuto del partido de la Copa del Mundo 2026

Una victoria en Vancouver podría dejar muy encaminada la clasificación a los dieciseisavos.

La segunda jornada del Grupo G de la Copa Mundial de la FIFA 2026 enfrentará a dos selecciones que persiguen el mismo objetivo; conseguir su primera victoria en una fase final mundialista. Nueva Zelanda y Egipto se medirán en Vancouver en un duelo que puede resultar decisivo para sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.

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Nueva Zelanda llega a este compromiso tras empatar 2-2 frente a Irán en un encuentro en el que estuvo dos veces por delante en el marcador. El resultado dejó sentimientos encontrados en el seleccionador Darren Bazeley, quien valoró la actitud de sus jugadores, pero lamentó no haber podido conservar la ventaja.

Sin embargo, los oceánicos saben que sumar de a uno podría no ser suficiente para alcanzar una clasificación histórica. Además, en la última jornada tendrán un complicado desafío frente a Bélgica, considerada una de las favoritas del grupo.

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Por el lado de Egipto, la sensación también fue de oportunidad desperdiciada. Los Faraones estuvieron cerca de derrotar a Bélgica en su estreno, pero terminaron igualando 1-1 después de ceder la ventaja en la segunda mitad.

El empate dejó abierto por completo el Grupo G, ya que los cuatro equipos finalizaron la primera jornada con un punto. Por ello, una victoria en Vancouver podría dejar muy encaminada la clasificación a los dieciseisavos de final.

Egipto busca además romper una larga deuda histórica con los Mundiales. La selección africana nunca ha conseguido ganar un partido en la máxima cita del fútbol y acumula un registro de tres empates y cinco derrotas. Además, llega con una sola victoria en sus últimos seis compromisos oficiales disputados en los 90 minutos reglamentarios.

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