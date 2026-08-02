Incendios en Grecia: dos helicópteros ‘antiincendios’ chocaron, dejando dos muertos y dos heridos

El primer ministro griego dijo que el país enfrenta una situación ‘extremadamente difícil’ por cuenta de los incendios agravados por fuertes vientos. (Foto: Costas Baltas/Anadolu via Getty Images) / Anadolu

El primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, dijo que el país enfrenta en plena temporada turística varios incendios violentos en medio de una situación compleja, con condiciones meteorológicas “extremas” y vientos que alcanzan a menudo los 100 kilómetros por hora.

En una semana, más de 16.000 hectáreas de bosques y tierras agrícolas han sido arrasadas por las llamas en este país golpeado por la crisis climática, como el conjunto de la cuenca mediterránea.

Afectada cada verano por incendios debido a las frecuentes olas de calor y a la sequía, Grecia había estado hasta ahora relativamente a salvo de los grandes fuegos que golpearon al inicio de la temporada estival a Francia y España. Ahora se encuentra en estado de máxima alerta.

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Accidente en medio de los incendios

Dos helicópteros chocaron cuando combatían un incendio en Grecia. Según medios locales, los dos ocupantes de un helicóptero que participaba en la extinción de un incendio han muerto tras el choque.

Los dos fallecidos son el piloto rumano del helicóptero y el copiloto griego, según la emisora Skai, que indica que los tripulantes del otro aparato han sido trasladados a un hospital con heridas leves.

Fuertes vientos

“Cuando los vientos soplan con tal fuerza, ni siquiera las decenas de aeronaves de las que disponemos pueden operar con seguridad”, dijo al referirse a vientos que han alcanzado los 100 km por hora.

“Hay momentos en que la naturaleza y la intensidad de los fenómenos meteorológicos superan cualquier planificación humana y cualquier capacidad operativa”, señaló Mitsotakis.

Situada a 70 km al noroeste de la capital, Porto Germeno, en el golfo de Corinto, es un lugar de veraneo muy apreciado por los atenienses, que allí poseen casas de vacaciones y cuya población aumenta considerablemente en verano.

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Varios frentes de combate

Con fuertes vientos soplando durante la mayor parte de la semana, los bomberos han tenido que enfrentarse a decenas de incendios diarios.

Un nuevo incendio se declaró a última hora del sábado en la isla jónica de Cefalonia.

Lucha contra los incendios en Grecia. (Foto: Costas Baltas/Anadolu via Getty Images) / Anadolu Ampliar Lucha contra los incendios en Grecia. (Foto: Costas Baltas/Anadolu via Getty Images) / Anadolu Cerrar

El ministro griego de Protección Civil, Evangelos Tournas, declaró el sábado que los bomberos habían sido “llevados al límite”.

Tres bomberos murieron esta semana en funciones, dos en Creta y uno en el Peloponeso. A principios de esta semana, incendios en las islas de Creta y Paros afectaron otras 6.000 hectáreas, indicó meteo.gr.

La violencia de los vientos ha creado “condiciones extremadamente difíciles que dieron lugar a muchos casos en los que los aviones o bien no pueden recoger agua o no pueden realizar descargas debido a turbulencias extremas”, señaló Tournas.

Porto Germeno y otros pueblos fueron evacuados cuando estalló el incendio el viernes.