Ordenan evacuar miles de personas en el estado de Washington (EE.UU.) por incendios

Fotografía de una casa en llamas en Altadena, California (Estados Unidos). EFE/ Ana Milena Varón / Ana Milena Varón ( EFE )

Un incendio forestal de rápida propagación se acercó a la ciudad de Spokane, en el estado de Washington, al noroeste de Estados Unidos, donde miles de personas han tenido que evacuar en medio de la emergencia por una de sus peores temporadas de incendios registradas.

Más de 80.900 hectáreas se han quemado a lo largo de todo en el estado de Washington por cuarto año consecutivo de una sequía récord.

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“Nuestra sequía sin precedentes y los fuertes vientos están creando condiciones peligrosas en todo el estado”, dijo el gobernador Bob Ferguson en un comunicado, y añadió que la mayoría de las quemas al aire libre y agrícolas estaban prohibidas hasta finales de septiembre.

“Este año ha sido uno de los más activos en materia de incendios forestales desde que se tienen registros, y apenas estamos empezando agosto”, dijo el comisionado de Tierras Públicas, Dave Upthegrove.

Un incendio forestal denominado Old Trails saltó el río Spokane el sábado por la tarde y entró en la ciudad, informó el periódico Spokesman-Review.

Las autoridades emitieron la alerta de evacuación de máximo nivel, “Salgan ahora”, para amplias zonas del norte de Spokane que afectan a miles de personas dentro de los límites de la ciudad, según el mapa de evacuación del gobierno.

Por ahora las autoridades municipales no han reportado heridos.

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“Cuando se ponga el sol y cuando salga el sol, vamos a estar en estado de shock”, dijo el general de división Gent Welsh en una conferencia de prensa.

Los servicios de emergencia instalaron un refugio de evacuación por incendio en el Spokane Convention Center.

Más temprano ese mismo día, el Servicio Nacional de Meteorología declaró una Alerta de Bandera Roja de “situación particularmente peligrosa”, en la que calificó el riesgo meteorológico de “extremo” en todo el este de Washington.

La Guardia Nacional de Washington dijo en X que estaba “movilizando unidades rápidamente” para ayudar a Spokane.