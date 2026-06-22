Lorenzo elogia a Luis Díaz por su nivel en el Mundial 2026: “Está siendo un delantero completo”

La Selección Colombia se alista para su segunda salida en el Grupo K del Mundial 2026. Luego de haber derrotado a Uzbekistán en Ciudad de México, el cuadro nacional prepara el duelo ante RD Congo en Guadalajara.

En la previa del encuentro, Néstor Lorenzo habló en conferencia de prensa sobre las variantes que puede presentar el equipo, el momento puntual de algunos futbolistas y el apoyo que ha recibido la Tricolor de parte de los hinchas.

“El equipo no se lo he dado a los jugadores. No hay dudas, debemos mantener un estilo y estamos sobre esa línea... Siempre se consideran modificaciones, siempre tratamos de que la evaluación del rendimiento del equipo y la estrategia tenga que ver con características individuales también... El grupo está muy parejo en cuanto al rendimiento”, sentenció en un primer instante.

En este orden de ideas, apuntó sobre el rival a enfrentar: “Lo que teníamos estudiado del Congo ha variado bastante, debido a que ante Dinamarca y Portugal marcó un 5-3-2 con dos delanteros importantes, entonces hay que evitar transiciones y eso es lo que estamos trabajando”.

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Elogios a Luis Díaz y “disputa” Ríos-Puerta

Por otro lado, Néstor Lorenzo dio detalles sobre la nómina que tiene a disposición, recordando que los 26 futbolistas del plantel están aptos para jugar.

De Luis Díaz dejó solo elogios: “No importante dónde inicie o dónde se lo vea por momentos. Él se siente cómodo es sobre la raya para recibir, pero después está terminando muchísimas jugadas por dentro y eso nos da una versatilidad y manera de llegar que es importante. Lucho está siendo un delantero completo”.

Por otro lado, dejó claro que la disputa por un lugar en el once titular entre Gustavo Puerta y Richard Ríos es totalmente sana. “Tenemos jugadores que están muy bien y esperamos poder jugar ocho partidos para que la mayoría tenga actividad”, sentenció.

Y complementó al respecto: “Sacamos a Puerta que jugó bien o a Ríos que es más grande. Todos están bien. Richard está al pie del cañón siempre, su actitud es bárvara y jugó; está siempre disponible para aportar al equipo”.

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Más declaraciones de Néstor Lorenzo

El estilo de juego no se cambia: “Tenemos una identidad de juego que debemos respetar. No nos han lastimado mucho con pelotas aéreas, incluso la gente que no es tan alta marca muy bien y se compromete. No es que vamos a poner gente alta para marcar la pelota parada, no es nuestro estilo”.

Buen recibimiento en México: “La atención en Guadalajara ha sido excelente, le agradecemos a la gente de la ciudad, del hotel, del campo de entrenamiento del Atlas. La afición colombiana es maravillosa y solo queda darles las gracias por el apoyo que le han dado a la Selección desde hace 3-4 años que estamos. A donde vamos, se entregan con todo e hinchan por la Selección de una manera increíble con mucha pasión y alegría. Ojalá le podamos dar más alegrías”.

La Selección Colombia une al país: “La Selección ha recibido el apoyo de todo el país, lo que los muchachos transmiten dentro del campo lo hacen de corazón y eso llega. Siempre hemos agradecido a la gente que ha apoyado tanto a la Selección, creo que nos emociona mucho cada vez que juega por el apoyo que recibimos y la pasión de la gente colombiana. La Selección une en todo sentido”

Emoción que no se puede convertir en presión: “Cuando hable de pasión, lo hice de los hinchas y la gente. Ahora bien, el debut de algunos muchachos les jugó una parte emocional importante. Se vio que lloraron y se emocionaron, entonces es difícil de gestionar porque son sentimientos absolutamente genuinos y hasta necesarios en una persona. Les dije que ya rompimos el hielo y lloramos lo que teníamos que llorar, porque empezó el Mundial. La emoción no nos pude traicionar, la pasión de la gente debe ser una energía importante, pero debemos jugar con el corazón caliente y la cabeza fría”.