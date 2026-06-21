🔴EN VIVO Bélgica VS. Irán: vea el minuto a minuto del partido HOY

Bélgica llega a este compromiso con la obligación de sumar una victoria tras el empate 1-1 conseguido ante Egipto en la primera jornada. Los Diablos Rojos tuvieron que reaccionar después de verse en desventaja y, aunque mantuvieron su larga racha sin derrotas, acumulan tres encuentros consecutivos sin ganar en la Copa del Mundo. Un nuevo tropiezo pondría en riesgo sus aspiraciones y reavivaría el recuerdo de la eliminación sufrida en la fase de grupos de Catar 2022.

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El conjunto europeo confía en recuperar la solidez que lo ha caracterizado durante el último año. Su buena racha desde marzo de 2025 demuestra que sigue siendo una de las selecciones más competitivas del torneo, pero deberá mejorar defensivamente para volver a imponer condiciones. La capacidad para mantener su portería en cero ha sido una de sus principales fortalezas en los triunfos recientes y será un aspecto determinante en este encuentro.

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Por su parte, Irán llega con buenas sensaciones después de rescatar un empate 2-2 frente a Nueva Zelanda en un partido donde mostró carácter y capacidad de reacción. A pesar de las dificultades logísticas derivadas del conflicto en Oriente Medio, el conjunto asiático mantiene un rendimiento positivo y atraviesa una racha favorable. Los iraníes buscarán mantenerse invictos en sus dos primeros partidos por primera vez en un Mundial y aprovechar su buen momento ofensivo para sorprender a una de las selecciones favoritas del grupo.

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