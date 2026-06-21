🔴 Uruguay vs. Cabo Verde EN VIVO | Siga la transmisión y minuto a minuto Grupo H del Mundial 2026

Uruguay necesita una victoria que le permita encaminar su clasificación y recuperar la confianza de cara a la recta decisiva de la fase de grupos.

La segunda jornada del Grupo H de la Copa Mundial de la FIFA 2026 enfrentará a dos selecciones que dejaron sensaciones positivas en su debut. Uruguay, dos veces campeón del mundo, buscará conseguir su primera victoria en el torneo, mientras que Cabo Verde intentará seguir haciendo historia tras sorprender en su estreno mundialista. El encuentro se disputará en Miami y promete ser uno de los más atractivos de la fecha.

Previa del partido

La Selección de Uruguay llega a este compromiso después de rescatar un empate 1-1 ante Arabia Saudita en la primera jornada. La Celeste tuvo dificultades durante gran parte del encuentro y solo logró igualar el marcador en los minutos finales, evitando así una derrota que habría complicado su panorama en el grupo.

A pesar de la reacción mostrada en la segunda mitad, el equipo dirigido por Marcelo Bielsa sigue generando interrogantes. El entrenador argentino ha estado bajo el foco mediático desde finales de 2025, especialmente después de la dura derrota por 5-1 frente a Estados Unidos en un amistoso, resultado tras el cual llegó a definirse públicamente como una persona “tóxica” dentro de ciertos contextos competitivos.

Le puede interesar: España golea, convence y se perfila como candidata en el Grupo H

Ahora, Uruguay necesita una victoria que le permita encaminar su clasificación y recuperar la confianza de cara a la recta decisiva de la fase de grupos.

Enfrente estará una de las grandes revelaciones del torneo. Cabo Verde hizo historia en su debut mundialista al igualar 0-0 frente a España, vigente campeona de Europa. Los dirigidos por Bubista no solo resistieron los ataques del conjunto español, sino que también generaron oportunidades para quedarse con los tres puntos.

El empate desató celebraciones históricas en el país africano y confirmó el gran momento que atraviesan los “Tiburones Azules”. Cabo Verde acumula cuatro partidos consecutivos sin perder, con tres victorias y un empate, además de registrar tres porterías a cero de manera consecutiva.

Le puede interesar: Colombia vs. Congo: Luis Amaranto Perea analiza el próximo rival de la Selección

Siga EN VIVO el minuto a minuto del partido