🔴EN VIVO España vs. Arabia Saudita: vea el minuto a minuto y la transmisión del partido Hoy

España afrontará un partido clave en la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial 2026 después de dejar escapar puntos en su estreno al igualar sin goles frente a Cabo Verde. A pesar de dominar ampliamente el encuentro y controlar la posesión durante gran parte del compromiso, el vigente campeón de Europa no logró traducir su superioridad en goles. Ahora, el equipo dirigido por Luis de la Fuente está obligado a mejorar su eficacia para evitar alargar una racha negativa que ya genera preocupación.

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Sin embargo, el panorama no es del todo alarmante para La Roja. El combinado español acumula once partidos consecutivos sin perder desde junio de 2025 y mantiene la confianza en su proyecto deportivo. Una victoria le permitiría recuperar el liderato de su grupo y encaminar su clasificación a los octavos de final, además de dejar atrás el inesperado tropiezo de la primera fecha.

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Por su parte, Arabia Saudita llega con ilusión tras rescatar un empate 1-1 ante Uruguay en un partido muy trabajado desde lo defensivo. Los Halcones Verdes sueñan con repetir las gestas que los han convertido en uno de los equipos más impredecibles del torneo y buscarán mantenerse invictos en sus dos primeros encuentros por primera vez en su historia. Con el recuerdo de su histórica victoria sobre Argentina en Catar 2022, los saudíes intentarán sorprender nuevamente a un campeón continental y dar un paso importante hacia la siguiente ronda.

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