España golea a Arabia Saudita y es líder parcial del Grupo H: Así va la tabla de posiciones

Luego de empatar con Cabo Verde en la primera jornada de la fase de grupos del Mundial 2026, España consigue sumar sus primeros tres puntos en la competencia, luego de vencer 4-0 a Arabia Saudita, con goles de Lamine Yamal, un doblete de Mikel Oyarzabal y gol en propia puerta de Hassan Tambakti, y es líder parcial de su grupo.

El partido que definirá cómo llegan los equipos a la tercera fecha es Uruguay, que enfrentará a Cabo Verde, partido programado para hoy domingo 21 de junio, a partir de las 5:00 p.m., hora colombiana.

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España golea a Arabia Saudita

España dominó todo el encuentro. Los dirigidos por Luis de la Fuente abrieron el marcador en los primeros minutos; a los 10′, Lamine Yamal logra vencer al equipo saudí para darle el primer gol a la ‘Roja’ en el Mundial 2026.

A los 17 minutos, Mohammed Al-Owais ataja el remate desde fuera del área por parte de Pedri, pero solo tres minutos después, Mikel Oyarzabal aprovechó la mala salida del conjunto de Arabia Saudita y anotó el 2-0.

Cinco minutos más tarde llega el 3-0; nuevamente Oyarzabal anota, tras rematar delante del arco sin portero. El cuarto de España llega tras un gol en contra de Hassan Tambakti, tras un enredo en el área. La ‘Roja’ tuvo la opción de anotar el quinto en el minuto 90+2, con definición de Ferrán Torres, sin embargo, tras revisión del VAR, este fue anulado por fuera de juego.

Con este marcador, España es líder de su grupo con cuatro unidades y una diferencia de gol de 4 anotaciones.

El último rival que enfrentará España será la selección uruguaya, partido que podría definir los clasificados a la siguiente ronda. El juego está programado para el próximo viernes 26 de junio, a las 7:00 p.m.

Tabla de posiciones Grupo H

Tras golear a Arabia Saudita, España es líder parcial del Grupo H con cuatro unidades.

Pos Selección Puntos DG PJ 1. España 4 4 2 2. Uruguay 1 0 1 3. Arabia Saudita 1 -4 2 4. Cabo Verde 1 0 1

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