“Encontrará en esta Alcaldesa una aliada”: Johana Aranda a Abelardo de la Espriella

Ibagué

Pronto, la alcaldesa de Ibagué, Johana Ximena Aranda, se pronunció públicamente para reconocer los resultados electorales de este domingo y la victoria de Abelardo de la Espriella, quien, según el preconteo, se convierte en el presidente electo de los colombianos.

Para la única mandataria de una ciudad capital en el país, “este triunfo abre un nuevo capítulo de esperanza para la Nación”.

En sus primeras declaraciones dirigidas al mandatario electo, la alcaldesa de Ibagué le pidió mayor cooperación con las regiones y mantener hasta el final el respeto por las instituciones.

“Que este mandato sea un tiempo de reconciliación profunda, donde la seguridad, el respeto por las instituciones y el impulso a las regiones se traduzcan en dignidad y bienestar para cada rincón de Colombia”, manifestó Aranda.

Además, la alcaldesa ofreció su cargo y administración para trabajar en conjunto por el bienestar de quienes residen en la capital del Tolima, donde De la Espriella obtuvo 176.469 votos, frente a los 139.933 de Iván Cepeda.

“Encontrará en esta Alcaldesa una aliada para trabajar con firmeza y amor por nuestro país y por Ibagué. Colombia habló y recordó la grandeza de nuestra democracia. Que Dios ilumine su mandato y bendiga por siempre a nuestra patria”, expresó.