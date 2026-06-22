Reacciones prensa internacional tras elección de De la Espriella como nuevo presidente de Colombia

Abelardo de la Espriella, este 21 de junio, fue electo como nuevo presidente de Colombia para el periodo de 2026 a 2030, solo a falta de que el preconteo y el escrutinio finalicen.

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El también abogado y empresario ganó la segunda vuelta presidencial derrotando a Iván Cepeda al obtener más de 12′900.000 votos.

Así las cosas, las reacciones no solo nacionales, sino que también internacionales, no se hicieron esperar. Por ello, en Caracol Radio le hacemos el recuento de cómo la prensa mundial documento la elección de De la Espriella.

Así reaccionó la prensa internacional a la elección de Abelardo de la Espriella como nuevo presidente de Colombia

El País (España)

El ultra De la Espriella será el próximo presidente de Colombia, según el preconteo de votos

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The New York Times (Estados Unidos)

Un candidato ajeno al sistema, respaldado por Trump, parece ganar la contienda presidencial colombiana

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Le Monde (Francia)

Colombia: Abelardo de la Espriella, candidato de extrema derecha apoyado por Donald Trump, es elegido presidente

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The Washington Post (Estados Unidos)

De la Espriella, respaldado por Trump, mantiene una ligera ventaja en las elecciones colombianas mientras su rival impugna los resultados

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The Guardian (Reino Unido)

Un millonario de extrema derecha gana las reñidas elecciones presidenciales de Colombia

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Spiegel (Alemania)

El ultraderechista aventaja por poco en Colombia; Trump y Rubio ya lo felicitan

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The Economist (Reino Unido)

La derecha afín a Trump gana la presidencia de Colombia.

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The Wall Street Journal (Estados Unidos)

Colombia se suma al giro a la derecha latinoamericana

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Clarín (Argentina)

En un ajustado balotaje, el libertario Abelardo De la Espriella ganó la presidencia de Colombia y terminará con el ciclo de Gustavo Petro

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La Vanguardia (España)

El ultra De la Espriella gana las elecciones y quiebra Colombia

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Financial Times (Reino Unido)

El populista de derecha ‘El Tigre’ gana las elecciones en Colombia

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Así reaccionaron personalidades políticas internacionales a la elección de Abelardo de la Espriella como nuevo presidente de Colombia para el periodo 2026 - 2030

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Daniel Noboa, presidente de Ecuador

“Hoy Colombia eligió el orden sobre la impunidad. Felicitaciones a Abelardo de la Espriella por esta victoria. Compartimos la convicción que nuestra región merece seguridad, progreso y gobiernos que enfrenten al crimen sin excusas”.

María Elvira Salazar

La congresista republicana María Elvira Salazar felicitó a Abelardo de la Espriella tras su victoria presidencial y aseguró que “hoy Colombia ganó su partido más importante”.

Javier Milei

El presidente de Argentina Javier Milei felicitó a por su victoria en las urnas y le deseó una gestión exitosa. “Hoy la mayoría de los colombianos eligieron el camino de la libertad económica, la prosperidad, la seguridad implacable y decirle basta al crimen organizado transnacional y al narcotráfico”.

María Corina Machado

La líder opositora venezolana María Corina Machado felicitó a Aberlardo de la Espriella por su victoria y celebró la participación del pueblo colombiano en una “jornada electoral ejemplar”

Tuto Quiroga

El expresidente boliviano Tuto Quiroga se sumó a las felicitaciones para Abelardo de la Espriella luego de su victoria en las elecciones presidenciales.

Ana Claudia Santana, miembro de la MOE Brasil

“La jornada electoral fue tranquila. La ciudadanía fue escuchada, ahora ya tenemos un ganador y toca esperar a definir los resultados. Me pareció que la ciudadanía eligió la opción que más les convenció”

Javier Lafuente, subdirector de El País América

Un llamado al diálogo, a la unidad. Esta votación deja claro que no es un cheque en blanco para Abelardo de la Espriella. SI pretendía aplicar 99 decretos el 8 de agosto, ahí sí se puede incendiar el país porque se puede tomar como provocación”.

José Antonio Kast, presidente de Chile

El presidente chileno José Antonio Kast felicitó a Abelardo de la Espriella por su victoria en las elecciones presidenciales de Colombia y afirmó que se inicia “una nueva etapa de libertad” que permitirá recuperar la seguridad y la prosperidad del país.

Santiago Peña, presidente de Paraguay

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, felicitó a Abelardo de la Espriella por su victoria en las elecciones presidenciales de Colombia y aseguró que el respaldo ciudadano refleja la confianza de millones de colombianos en una visión de futuro basada en la libertad, las oportunidades y el fortalecimiento institucional.

Bernie Moreno, senador de EE.UU.

El senador de Estados Unidos reveló que conversó con Abelardo de la Espriella: “Lo felicité por una victoria histórica para convertirse en el próximo presidente de Colombia. ¡El pueblo de Colombia ha hablado y las instituciones encargadas de llevar a cabo esta elección lo hicieron de manera impecable y a la altura de un nivel mundial!”

Marco Rubio, secretario de Estado de EE.UU.

Rubio aseguró que la administración estadounidense espera trabajar de manera estrecha con el próximo gobierno en materia de seguridad regional, lucha contra la inmigración ilegal y fortalecimiento de los lazos económicos, y afirmó que “los mejores días de Colombia están por venir”.

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