MURIÓ MARY RIVERA, LA ACTRIZ QUE INTERPRETÓ A LA ABUELA DE NED EN "SPIDER-MAN: NO WAY HOME", A LOS 82 AÑOS. Foto: Getty Images/ Marvel Studios/ Canva

La actriz Mary Rivera, recordada por interpretar a Lola, la abuela filipina de Ned Leeds (Jacob Batalon), en “Spider-Man: No Way Home” (2021), murió a los 82 años.

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Según un familiar de la actriz que habló con TMZ, Rivera sufrió un derrame cerebral y tuvo que ser conectada a soporte vital. Los médicos advirtieron que, incluso si salía del coma, su pronóstico no sería positivo, por lo que la familia tomó la difícil decisión de retirarle el soporte vital. Rivera falleció el 15 de abril en Honolulu, Hawái, aunque su familia decidió dar a conocer la noticia hasta el lunes 3 de agosto.

De acuerdo con su esquela, Rivera nació el 2 de junio de 1943 en Iloilo, Filipinas, y fue misionera retirada antes de dedicarse a la actuación. Su familia la animó a presentarse al casting de “Spider-Man: No Way Home”, papel que terminó siendo uno de sus mayores logros.

En la cinta, compartió pantalla con Zendaya, Jacob Batalon, Tobey Maguire y Andrew Garfield, en una de las escenas más recordadas de la película, en la que le pide en tagalo al Spider-Man de Garfield que limpie una telaraña del techo, mientras Ned traduce sus palabras.

Deja en el mundo a su esposo, Alejandro Rivera, sus cuatro hijos, 11 nietos y cuatro bisnietos.