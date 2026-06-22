Murió el expresidente de la Reserva Federal Alan Greenspan a los cien años

El expresidente de la Reserva Federal de EE. UU. Alan Greenspan murió a los cien años, según publican este lunes medios estadounidenses.

Nacido en marzo de 1926 en Nueva York, Greenspan estuvo al frente de la FED entre 1987 y 2006.

Influyente economista que casi durante cinco mandatos presidió la Reserva Federal, Greenspan ha fallecido a causa de complicaciones derivadas de la enfermedad de Parkinson que padecía, según informó su esposa Andrea Mitchell, corresponsal jefe en Washington y corresponsal jefe de asuntos exteriores de la cadena NBC News.

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Greenspan, apodado el “Maestro”, fue el jefe de la Fed durante las presidencias de Ronald Reagan, George H.W. Bush, Bill Clinton y George W. Bush.

Hijo de un corredor de bolsa, la vida de Greenspan antes de las finanzas estuvo marcada por la música. El economista neoyorquino estudió clarinete en la prestigiosa Escuela Juilliard, donde se graduó el compositor John Williams, y realizó giras profesionales por Estados Unidos tocando el saxofón y el clarinete en la banda Henry Jerome.

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Después de recorrer el país, comenzó la carrera de Ciencias Económicas, de la que se licenció en 1948.

En 1968, se convirtió en asesor de la campaña presidencial del candidato republicano Richard Nixon, y tras ocupar diferentes cargos en las administraciones del mismo Nixon, Gerald Ford y Ronald Reagan, fue nominado por este último para suceder a Paul Volcker al frente de la Reserva Federal de Estados Unidos.

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