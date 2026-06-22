Paraatleta vallecaucano brilla en Estados Unidos con un nuevo título en la Grandma’s Marathon

Cali, Valle del Cauca

Francisco Sanclemente continúa ampliando su legado en el deporte paralímpico. El deportista nacido en el Valle del Cauca se coronó campeón de la categoría de silla de ruedas en la Grandma’s Marathon, disputada en la ciudad de Duluth, Minnesota, resultado que le permitió alcanzar un histórico tricampeonato tras sus victorias en las ediciones de 2024 y 2025.

El colombiano se impuso luego de recorrer los 42 kilómetros del exigente circuito con un tiempo de 1 hora, 33 minutos y 33 segundos, superando a rivales de gran trayectoria internacional. El canadiense Josh Cassidy ocupó la segunda posición con un registro de 1:33:45, mientras que el japonés Jun Hiromichi completó el podio con una marca de 1:40:31.

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La competencia se definió en los kilómetros finales, donde Sanclemente logró sostener el ritmo y conservar una ventaja de 12 segundos sobre Cassidy para quedarse con una nueva victoria en territorio estadounidense.

Con este resultado, el atleta vallecaucano ratifica su condición como una de las principales figuras del atletismo paralímpico latinoamericano y mantiene su presencia entre los mejores fondistas en silla de ruedas del circuito internacional.

Tras la carrera, Sanclemente destacó el significado de este nuevo triunfo en una prueba que reúne cada año a varios de los mejores especialistas del mundo.

“Estoy muy contento con este resultado. Ha sido un año exigente, con distintos retos dentro y fuera de las competencias, pero hemos mantenido el trabajo, la disciplina y la convicción de seguir creciendo. Ganar nuevamente en Duluth tiene un significado especial por la calidad de los rivales y por lo que representa esta carrera dentro del calendario internacional”, señaló el deportista.

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La temporada del colombiano ha estado marcada por importantes desafíos. En meses recientes participó en competencias realizadas en Estados Unidos y Colombia. Durante una prueba en Cali, una falla mecánica en su silla de competencia le impidió terminar el recorrido, situación que no frenó su preparación ni sus objetivos para el resto del año.

Ahora, el paraatleta vallecaucano enfocará su preparación en los próximos compromisos de su calendario internacional, entre ellos la Peachtree Road Race de Atlanta, el Grand Prix Internacional de Cali y la Maratón de Ciudad de México, donde buscará seguir sumando resultados destacados para el deporte colombiano.