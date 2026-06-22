Jamundí le apuesta al futuro: más de 1.600 jóvenes participaron en la Feria Universitaria 2026

El miércoles 17, el Coliseo de Alfaguara se convirtió en un espacio de oportunidades para los jóvenes de Jamundí que buscan construir su proyecto de vida. Allí se realizó la Feria Universitaria 2026, una jornada que reunió a 45 instituciones de educación superior y centros de formación para acercar a los estudiantes a la oferta académica y las opciones de acceso a la educación.

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Durante la mañana, cerca de 900 estudiantes de la zona urbana y rural participaron en el evento, y la meta de la Administración Municipal y se cerró con la jornada con alrededor de 1.300 asistentes.

Universidades como la Santiago de Cali, la Libre, la Antonio Nariño, la Cooperativa de Colombia, la Autónoma de Occidente, Unicatólica y la Institución Universitaria Antonio José Camacho hicieron parte de esta feria, en la que los jóvenes pudieron conocer programas académicos, resolver dudas sobre financiación y acceder a información sobre becas y otros beneficios.

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“El principal objetivo es generar herramientas de transformación para que nuestros jóvenes tengan a la mano la información sobre cómo acceder a la educación superior y empiecen desde ahora a transformar su visión y su estilo de vida”, aseguró Kiara Viáfara Sánchez, jefe de la Oficina de Juventudes de Jamundí.

Además, los asistentes recibieron orientación sobre becas condonables dirigidas a grupos étnicos y víctimas del conflicto armado, ampliando así las posibilidades de acceso a la educación superior.

Más allá de las cifras, la feria dejó un mensaje: en Jamundí se siguen creando espacios para que los jóvenes sueñen con su futuro y encuentren herramientas reales para alcanzarlo.