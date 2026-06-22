Pacto Histórico volvió a lograr mayoría en Cali y el Valle

Mientras el Pacto Histórico pierde la segunda vuelta presidencial, según el preconteo de votos, el partido de gobierno mantuvo la mayor votación en Cali y el Valle del Cauca con el 100% de las mesas contabilizadas y a la espera del escrutinio.

El candidato presidencial Iván Cepeda Castro alcanzó en Cali una votación de 682.166 votos, mientras su contrincante, hoy presidente electo de los colombianos, Abelardo De La Espriella alcanzó 443 mil 47 votos.

Lea también: Gremios económicos en el Valle se pronuncian frente a resultados de la segunda vuelta presidencial

Comparado con las elecciones de primera vuelta se pasó de una votación del 57,82% del potencial de sufragantes a un 62,59%, para avanzar en una reducción del abstencionismo.

Elecciones Valle del Cauca 2026 segunda vuelta presidecial Ampliar Elecciones Valle del Cauca 2026 segunda vuelta presidecial Cerrar

En el Valle del Cauca la votación del Pacto Histórico y su candidato presidencial Iván Cepeda Castro, logró 1.404.l 83 votos, frente a 870 mil votos para el candidato Abelardo De La Espriella.

Le interesa: Alias ‘Marlon’ habría enviado armamento a Guaviare para reforzar disidencias antes de ser abatido

En el balance, creció el Pacto Histórico, pero también repuntó la derecha gracias a la votación por el presidente electo, según el preconteo, Abelardo De La Espriella.