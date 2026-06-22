Gremios económicos en el Valle se pronuncian frente a resultados de la segunda vuelta presidencial

El Comité Intergremial y Empresarial del Valle del Cauca (CIEV), Asocaña, Procaña, Fenavi y otros gremios económicos del departamento se pronunciaron tras conocerse los resultados del preconteo de la segunda vuelta presidencial, en la que el candidato Abelardo de la Espriella figura como ganador. Las organizaciones coincidieron en expresar su disposición para trabajar de manera conjunta con el nuevo Gobierno Nacional en favor del desarrollo del país y de la región.

Desde Asocaña, entidad que representa a los cultivadores de caña de azúcar en Colombia, destacaron el desarrollo del proceso electoral, el papel de las autoridades y felicitaron al presidente y al vicepresidente electos. Asimismo, señalaron la importancia de avanzar en temas como la seguridad en los territorios, la estabilidad jurídica, la promoción de la inversión y el fortalecimiento de la producción nacional.

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La presidenta de Asocaña, Claudia Calero, reiteró la voluntad del sector de trabajar de manera articulada con el nuevo Gobierno “como agroindustria de la caña, reiteramos nuestra disposición a trabajar con el nuevo gobierno por el progreso del campo, la generación de empleo formal y el desarrollo de las regiones”.

Entre tanto, desde la Asociación Colombiana de Productores y Proveedores de Caña de Azúcar (PROCAÑA), manifestaron la misma intención de trabajar en conjunto para la formulación de políticas públicas que fortalezcan el campo colombiano.

“Los productores de caña de azúcar, al igual que miles de agricultores del país, esperamos avanzar en una agenda que genere confianza para producir, invertir y seguir aportando al desarrollo de Colombia, mediante acciones orientadas a fortalecer la seguridad física y jurídica en las zonas rurales, proteger la propiedad privada, restablecer la política pública de catastro multipropósito con criterios técnicos, defender la producción nacional, mejorar la competitividad y la infraestructura rural, y promover la construcción de políticas públicas con la participación activa del sector productivo”, manifestó la entidad.

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La Federación Nacional de Avicultores de Colombia (Fenavi) hizo un llamado a respetar las instituciones y las autoridades electorales, así como a mantener un ambiente de estabilidad, confianza y tranquilidad para todos los colombianos. También pidió evitar bloqueos y alteraciones que afecten la movilidad, el abastecimiento de alimentos, el transporte de insumos y el normal desarrollo de las actividades productivas en las diferentes regiones del país.

A su vez, Juan Manuel Sanclemente, director ejecutivo del Comité Intergremial y Empresarial del Valle del Cauca (CIEV), aseguró que el gremio respalda la propuesta de consolidar una alianza estratégica con el Valle del Cauca y el Pacífico colombiano. “Una visión que reconoce el papel de nuestra región como plataforma industrial, agroindustrial, logística, energética y exportadora para el desarrollo del país”, destacó Sanclemente.