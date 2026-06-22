Así avanzan los trabajos de EMCALI este lunes 22
No se reportan daños en acueducto, pero continúan las labores en energía y alcantarillado.
Energía
Las cuadrillas realizan revisiones y reparaciones en:
- El Pondaje, calle 72 con carrera 27.
- Ciudadela San Marcos, carrera 26 G5 con calle 84.
- Campo Alegre y Las Banderas, donde se adelanta poda de ramas y reparación de redes para normalizar el servicio.
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Alcantarillado
Continúan las labores de limpieza en:
- Canal Calle 42, entre Antonio Nariño y República de Israel.
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Además, se realiza mantenimiento a la red central y sumideros en:
- San Judas, iniciando en la carrera 44 con calle 19.