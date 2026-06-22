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22 jun 2026 Actualizado 12:47

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Así avanzan los trabajos de EMCALI este lunes 22

No se reportan daños en acueducto, pero continúan las labores en energía y alcantarillado.

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Energía

Las cuadrillas realizan revisiones y reparaciones en:

  • El Pondaje, calle 72 con carrera 27.
  • Ciudadela San Marcos, carrera 26 G5 con calle 84.
  • Campo Alegre y Las Banderas, donde se adelanta poda de ramas y reparación de redes para normalizar el servicio.

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Alcantarillado

Continúan las labores de limpieza en:

  • Canal Calle 42, entre Antonio Nariño y República de Israel.

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Además, se realiza mantenimiento a la red central y sumideros en:

  • San Judas, iniciando en la carrera 44 con calle 19.

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