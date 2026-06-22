Con nuevo censo, Medellín transformará la atención e inclusión de la población habitante de calle

Medellín

La Alcaldía de Medellín puso en marcha una nueva fase de recolección de datos y caracterización de la población en situación de calle. El objetivo principal de este censo periódico es actualizar la información sobre las condiciones de vida, necesidades críticas y dinámicas de este grupo poblacional para diseñar programas de atención e inclusión mucho más precisos y eficaces.

Durante las jornadas, brigadas y equipos de campo recorren los diferentes sectores de la ciudad para realizar entrevistas directas. El personal recolecta datos clave sobre el perfil sociodemográfico de los ciudadanos, su estado de salud, los métodos que utilizan para subsistir diariamente, las razones de su permanencia en el espacio público y su nivel de acceso a la oferta institucional vigente.

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Desde la Administración Distrital se enfatizó que toda la información recopilada se maneja bajo estrictos protocolos de confidencialidad y se procesa únicamente con fines estadísticos. Los resultados de este monitoreo servirán como insumo fundamental para reestructurar las estrategias de protección, asistencia social y dignificación de las personas en situación de calle, adaptando la respuesta del municipio a sus realidades actuales.

Este censo se suma a las estrategias permanentes de la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, la cual opera a través del Sistema de Atención a la Población Habitante de Calle. Mediante puntos de atención como el Centro de Diagnóstico y Derivación (CDD) y las granjas productivas de resocialización, la municipalidad busca que los datos recolectados se traduzcan de inmediato en rutas de atención integral que incluyen servicios de salud, alimentación, apoyo psicosocial y procesos de validación de estudios para quienes decidan iniciar su proyecto de vida fuera de las calles.