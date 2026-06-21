Colombia vs. Congo: Luis Amaranto Perea analiza el próximo rival de la Selección

La Selección Colombia se encuentra preparando su segundo partido de la fase de grupos de la Copa de Mundo 2026. Luego de su victoria frente a Uzbekistán, el equipo de Néstor Lorenzo ya se entrena en Guadalajara para su siguiente partido frente a República Democrática del Congo.

En la rueda de prensa posterior a la victoria frente a Uzbekistán, Néstor Lorenzo habló sobre lo que debía mejorar el equipo de cara al resto de la competencia, asegurando que uno de los puntos débiles del equipo era la finalización de las jugadas.

Días antes del partido frente al RD Congo, Luis Amaranto Perea, asistente técnico de Néstor Lorenzo, analizó el rival de la ‘Tricolor’, sus fortalezas y habilidades que podrían complicar la victoria, además de los detalles que los jugadores deben corregir.

Luis Amaranto Perea analiza al Congo

El Congo llega al partido después de haber logrado un histórico empate frente a la Portugal de Cristiano Ronaldo en la fecha 1. El equipo africano es segundo en la tabla de posiciones del Grupo K y se perfila como una selección fuerte que puede complicar a sus rivales.

Sobre Congo, Amaranto Perea aseguró que: “Son muy rápidos y físicos. Uno los desequilibra y rápidamente se vuelven a equilibrar; eso hace perder la paciencia y tenemos que estar muy fríos. En los primeros minutos van a mantener la energía, pero hay partidos que no se ganan en el primer tiempo; a veces se trabaja en el primer tiempo y se abren los espacios en el segundo. Hay que tener cuidado en todas las zonas porque son muy potentes”.

Igualmente, el asistente técnico se refirió a los detalles que el equipo debe mejorar para poder sumar los tres puntos en Guadalajara: “Siempre hay margen de mejora. Hay que ser más precisos con la pelota y más profundos. Dentro de un partido hay muchos partidos y hay que ir ajustando. Llevamos la iniciativa un porcentaje muy alto y cuando ellos tomaron riesgos, dieron ventajas atrás y llegaron dos goles nuestros, los encontramos abiertos y en campo contrario. Siempre se puede mejorar; lo importante es que estamos bien y ganamos. Está siendo muy difícil ganar. Hay un dicho popular: “Es mejor corregir ganando que perdiendo”.

Colombia vs. Congo

El partido está programado para el próximo martes 23 de junio, a partir de las 9:00 p.m., hora colombiana. El juego se disputará en el Estadio Guadalajara, y podría definir la clasificación de la selección Colombia a los dieciseisavos del mundial.