Las hermanas Ariza y el círculo más cercano a De la Espriella en Santander

Bucaramanga

Yuy Ariza Obregón es una ingeniera industrial santandereana. En 2006, trabajó con el exmagistrado de la Corte Constitucional, Rodrigo Escobar Gil. Abelardo De la Espriella, electo presidente de Colombia, iba a con frecuencia, por razones laborales, a la oficina del jurista. Así se hicieron amigos.

Años después, en 2024, cuando De la Espriella consideró la posibilidad de incursionar en política, tras varios años de permanecer en el exterior, llamó a sus amigos, entre ellos a Yuly, quien se había radicado en Bucaramanga.

“Hablábamos de su candidatura y se nos reían en la cara”, recuerda la ingeniera Ariza. Cuando en 2025, ya se formalizó la aspiración presidencial, le ofreció una casa para montar una sede. De la Espriella no quería pues temía que “les pusieran un bombazo”. Yuly dice que lo convenció y de esa manera se instaló la primera “Casa Abelardista” ubicada en la carrera 33 con calle 38 esquina en el sector de Cabecera del Llano.

Yuly, su hermana Nataly, una ingeniera de mercados, junto a toda la familia comenzaron a recoger firmas para la inscripción independiente del candidato. Luego, montaron una valla en el bulevar Bolívar, un área popular de Bucaramanga.

Las primeras promotoras de la aspiración de De la Espriella en Santander son hijas del exconcejal de Bucaramanga, Jesús Alfredo Ariza, fallecido en septiembre de 2016. Son hermanas del actual diputado a la Asamblea de Santander, Jesús Alfredo Ariza quien también se sumó a la campaña, una vez que Cambio Radical, su partido decidió el apoyo a De la Espriella.

Yuly Ariza recuerda a las personas que hicieron parte del primer comité de la campaña de Abelardo De la Espriella en Santander. Ese grupo puede considerarse el círculo de los santandereanos más cercanos al presidente electo.

Quiénes son

*Laureano Tirado: Junto a las hermanas Ariza, fue uno de los primeros santandereanos que se acercaron al candidato presidencial. Recordó que De la Espriella vino a Santander en campaña en 4 oportunidades. La primera, el 11 de septiembre de 2025. En octubre del año pasado, Tirado organizó varias reuniones de empresarios no ligados a los gremios junto a Raúl Julián Serrano.

Redes Sociales Ampliar Redes Sociales Cerrar

*Jaime Andrés Beltrán: exalcalde de Bucaramanga. Cuando tuvo que dejar el cargo por cuenta de un fallo del Consejo de Estado, se apartó de las funciones públicas y se unió a la campaña en calidad de coordinador de regiones.

*Édgar Lesmes, integrante de la mesa directiva de Fenalco en el sur de Santander.

Archivo particular Ampliar Archivo particular Cerrar

*Yefferson Vega, líder político y excandidato a la alcaldía de Floridablanca.

*Raúl Julián Serrrano, ex secretario de Competitividad de Santander y empresario del calzado.

Otros santandereanos allegados al presidente electo

*Jaime Humberto González: Fundador de varias empresas ligadas a los sectores de servicios de la industria petrolera y de tecnología.

Ampliar Cerrar

*Isnardo Guarín, presidente de Espumas Santander.

Archivo Particular Ampliar Archivo Particular Cerrar

*Sebastián Martínez, empresario del sector textil.