Santander tiene una de las cifras de homicidio más bajas en el país según MinDefensa. Foto: MinDefensa.

Bucaramanga

El ministro de Defensa, el general Pedro Sánchez, estuvo en Bucaramanga liderando un consejo de seguridad y desde allí destacó el trabajo del departamento de Santander para la disminución de homicidios, teniendo una de las tasas más bajas de este delito a nivel nacional.

“Un departamento que tiene una de las tasas de homicidio más baja de toda la nación. 8,5 homicidios por cada 100 000 habitantes, mientras que el promedio en Colombia es de 26, es decir, es una tercera parte de la tasa nacional”, indicó el ministro Sánchez,

Además, indicó el jefe de esta cartera que también destacaba el actuar de la fuerza pública pues los hechos han permitido que se reduzca en un 8% los homicidios respecto al periodo anterior.

Según el último reporte entregado por la gobernación de Santander también se ha generado una disminución de más del 30% en la extorsión y se mantiene el trabajo preventivo para seguir disminuyendo la cifra en otros delitos.