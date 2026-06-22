“No somos el enemigo ni el lobo”: Fenalco Santander pedirá a De la Espriella equilibrar las cargas

Bucaramanga, Santander

La Federación Nacional de Comerciantes Empresarios, seccional Santander, se convierte en uno de los gremios que han reaccionado al triunfo del abogado Abelardo de la Espriella en el preconteo. Alejandro Almeyda, director ejecutivo, destacó que después de mucho tiempo el departamento tiene la posibilidad de aspirar a las obras que por tanto tiempo se han visto estancadas.

“Vemos como muy positivo el triunfo de Abelardo de la Espriella después de cuatro años donde la gestión empresarial tenía una incertidumbre importante sobre los cambios que se gestaban y qué esperamos nosotros de los gremios: primero, que en Santander se puedan ejecutar los proyectos priorizados de infraestructura que adolecen en el departamento, particularmente en las vías terciarias que lamentablemente se prometieron y no se ejecutaron", refiriéndose a corredores como la vía Bucaramanga-Bogotá.

El gremio del comercio aseguró que otros de los flagelos que comprometieron la estabilidad de las empresas en los últimos años fueron: la inseguridad y el aumento del salario mínimo.

“Puedo decirles que se le quitó el apoyo en un 42% al ejército y más de un 39% a la policía. Por eso Santander hoy es un departamento, tal vez de los más vulnerables en materia de seguridad, entonces necesitamos volver a recuperar esa confianza y sobre todo trabajar juntos para que a Santander y a Colombia les vaya bien".

Aunque el gremio no desconoció los beneficios para los trabajadores del aumento del salario, sí aseguró que es una ecuación inequitativa.

“Han sido gestiones que realmente han puesto a los empresarios a moverse estratégicamente, lo cual ha hecho que Colombia, a pesar de todo, siga adelante con su economía. Pero sí es muy importante equilibrar las cargas y entender que el empresario no es el enemigo, ni tampoco el lobo que hay que abatir, ni la vaca que hay que ordeñar, sino, el caballo que tira el desarrollo".

Para esto, Almeyda indicó que se prepara un plan de trabajo con peticiones para el presidente electo según el preconteo.