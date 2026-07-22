Cali celebrará sus 490 años con una agenda deportiva para toda la familia

El deporte será uno de los protagonistas de la celebración de los 490 años de Santiago de Cali. La Alcaldía Distrital, a través de la Secretaría del Deporte y la Recreación, presentó la Semana Deportiva, una agenda que se desarrollará del 23 al 26 de julio con actividades gratuitas dirigidas a niños, jóvenes, adultos y familias.

La programación comenzará este jueves 23 de julio con la segunda edición de la Ciclovida Nocturna, que se llevará a cabo desde las 7:00 p.m. y contará con tres estaciones ubicadas en Las Panamericanas, El Ingenio y la estación El Prado, ofreciendo espacios para la actividad física y el encuentro ciudadano.

El sábado 25 de julio, el estadio Olímpico Pascual Guerrero abrirá sus puertas para recibir un partido de creadores de contenido, programado para las 4:00 p.m., aunque el ingreso del público estará habilitado desde las 2:00 p.m.. La actividad busca reunir a los seguidores de estas figuras digitales en un ambiente familiar.

La agenda culminará el domingo 26 de julio con una jornada dedicada a los amantes del atletismo. Desde las 7:00 a.m., la organización de la Ciclovida realizará un espacio especial para corredores que se preparan para las competencias de la ciudad, acompañado de sesiones de spinning, una presentación de la Orquesta La Ley y una obra de teatro.

Ese mismo día también se disputará la Run Centro 4.9K, una carrera recreativa que partirá a las 6:30 a.m. desde la Plaza de Caicedo y finalizará en la Iglesia La Ermita, recorriendo algunos de los lugares más representativos del centro histórico de Cali.

La competencia contará con un cupo para 3.500 participantes, quienes podrán inscribirse a partir de este miércoles a través de la página oficial de la Secretaría del Deporte. La entrega de kits se realizará el sábado desde las 7:00 a.m.

El secretario del Deporte y la Recreación de Cali, Alexander Camacho, señaló que esta programación hace parte de la estrategia para fortalecer la infraestructura deportiva y seguir promoviendo espacios que permitan a la ciudadanía apropiarse del deporte y la actividad física como herramientas para el bienestar y la integración social.

Con esta agenda, la Administración Distrital busca que la celebración del cumpleaños de Cali también se viva desde el deporte, ofreciendo escenarios de recreación y actividad física para miles de ciudadanos durante cuatro días de programación.