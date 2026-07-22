El argentino Leonardo Suarez con poca actualidad sería nuevo jugar del Cali

El Deportivo Cali anunció este martes que alcanzó un principio de acuerdo con el futbolista argentino Leonardo “Leo” Suárez, quien podría convertirse en nuevo refuerzo del equipo para la Liga II-2026.

A través de un comunicado oficial, el club informó que el proceso aún está sujeto a la realización de los exámenes médicos y al cumplimiento de los términos pactados entre ambas partes. De completarse satisfactoriamente, el extremo argentino se incorporará al plantel profesional que dirige Rafael Dudamel.

Suárez, de 30 años, se desempeña como extremo derecho y llega con una amplia trayectoria en el fútbol internacional. Aunque surgió en Boca Juniors, fue transferido muy joven al Villarreal de España, donde inició su carrera en el fútbol europeo. Posteriormente también jugó en Real Valladolid y Mallorca, antes de regresar nuevamente al Villarreal.

En 2020 llegó al fútbol mexicano para vestir la camiseta del América, donde conquistó el título del torneo Apertura 2023. Más adelante pasó por Santos Laguna y Pumas UNAM, equipo con el que disputó 31 partidos, marcó cinco goles y entregó seis asistencias. Durante esa etapa sufrió una lesión de rodilla que lo mantuvo cerca de nueve meses fuera de las canchas, afectando su continuidad.

Su última experiencia fue con Estudiantes de La Plata, donde tuvo poca continuidad y apenas sumó poco más de 70 minutos en competencia oficial. Su último partido se disputó el 13 de septiembre de 2025, por lo que ahora buscará recuperar ritmo competitivo con el cuadro verdiblanco.

A lo largo de su carrera también ha sumado títulos importantes. Fue campeón de la Primera División argentina con Boca Juniors en 2015, ganó la Premier League International Cup con Villarreal en la temporada 2015-2016 y conquistó con la Selección Argentina el Campeonato Sudamericano Sub-17 en 2013 y el Sudamericano Sub-20 en 2015.

Con esta incorporación, el Deportivo Cali busca reforzar su frente de ataque de cara al segundo semestre de la temporada. El club señaló que comunicará oportunamente cualquier novedad oficial relacionada con la vinculación del jugador.