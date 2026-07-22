Colombia abrió con oro y bronce el Grand Prix de Para Atletismo con presencia vallecaucana

La Selección Colombia de Para Atletismo inició con balance positivo su participación en el Grand Prix de Tlaxcala, México, competencia que se disputa del 21 al 24 de julio y que representa la penúltima cita del calendario internacional de World Para Athletics en 2026.

La delegación nacional está integrada por siete para atletas, un guía y el vicepresidente técnico de la Federación Colombiana de Para Atletismo, Roger Steven Salas González, quien acompaña al equipo en este certamen que también permite a varios deportistas acceder a la clasificación médico-funcional internacional.

Entre los convocados se encuentra el vallecaucano Estivenson David Quiñones Preciado, quien competirá en la categoría F54 y buscará sumar una nueva actuación destacada para el departamento y el país en territorio mexicano.

La primera jornada dejó las primeras alegrías para Colombia. Francy Esther Osorio, junto a su guía William Jair Higuera, conquistó la medalla de oro en los 1.500 metros T12-13, tras registrar un tiempo de 4:52.70 y superar a la representante de República Dominicana.

Por su parte, Renzo Darío Leguizamón obtuvo la medalla de bronce en la prueba de impulsión de bala F57, gracias a un lanzamiento de 8.93 metros.

Durante la segunda jornada continuarán las competencias con la participación de Renzo Leguizamón en lanzamiento de disco, Tomás Felipe Soto en salto largo, Juan Daniel Quintana en los 100 metros T38 y Daniel Guarnizo en los 800 metros T51-53.

Después de Tlaxcala, el circuito internacional tendrá su última parada del año en Colombia con el Grand Prix de Para Atletismo de Cali, programado del 17 al 20 de septiembre en el estadio Pedro Grajales, donde nuevamente el Valle del Cauca será sede de una de las principales competencias del calendario mundial.