La Sociedad Portuaria de Buenaventura responde a la sanción de la SIC y anuncia acciones judiciales

Buenaventura, Valle del Cauca

La Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura (SPRBUN) respondió a la sanción impuesta por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), asegurando que la resolución aún no está en firme y que presentará un recurso de reposición. La empresa afirmó que durante el proceso administrativo actuó con transparencia y ejerció oportunamente su derecho a la defensa.

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En un comunicado, la SPRBUN negó haber incurrido en prácticas que vulneraran el régimen de libre competencia y sostuvo que las pruebas aportadas demuestran que no restringió el acceso de otros operadores portuarios ni favoreció indebidamente sus propios servicios.

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La compañía también recordó que la Superintendencia de Transporte archivó una investigación sobre los mismos hechos al no encontrar evidencia suficiente para sancionarla. Finalmente, reiteró su compromiso con el cumplimiento de la ley, el trabajo conjunto con las autoridades y el fortalecimiento del comercio exterior colombiano.