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23 jun 2026 Actualizado 14:48

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Sindicato de MinIgualdad alerta por falta de garantías para la liquidación de la entidad

Richard Piedrahíta habló en 6AM W sobre la preocupación por los más de 580 trabajadores que tienen en vilo su vida laboral.

Sindicato de MinIgualdad alerta que faltan tres decretos clave para completar la liquidación oficial

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Laura Saavedra Martínez

Laura Saavedra Martínez

Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...

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