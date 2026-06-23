Sindicato de MinIgualdad alerta por falta de garantías para la liquidación de la entidad
Richard Piedrahíta habló en 6AM W sobre la preocupación por los más de 580 trabajadores que tienen en vilo su vida laboral.
Sindicato de MinIgualdad alerta que faltan tres decretos clave para completar la liquidación oficial
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Laura Saavedra Martínez
Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...