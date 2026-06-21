Córdoba: más de 4.000 uniformados estarán desplegados en el departamento durante las elecciones

Córdoba: más de 4.000 uniformados estarán desplegados en los 30 municipios durante la jornada electoral. Foto: prensa Policía de Córdoba.

Montería

El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, presidió la apertura e instalación formal del Puesto de Mando Unificado (PMU) Departamental para monitorear la jornada electoral de este 21 de junio. El PMU funciona en el Comando de la Policía Metropolitana de la ciudad de Montería.

Desde el mencionado lugar, se mantendría el monitoreo permanente y coordinación con las capacidades operativas de las autoridades civiles, de control y la Fuerza Pública “para velar por el orden público y el normal desarrollo del proceso democrático en el territorio”, precisó la administración departamental.

“Le agradecemos a todas las instituciones y a nuestra Fuerza Pública por garantizar que en Córdoba se pueda ejercer el derecho al voto en cada rincón. Le pedimos a la ciudadanía poner en conocimiento cualquier hecho que altere la jornada”, expresó el gobernador Zuleta Bechara.

Asimismo, se recordó que el decreto de ley seca comenzó a regir en todo el territorio cordobés desde el pasado 20 de junio, a partir de las 6:00 de la tarde y permanecerá vigente hasta el próximo lunes 22 de junio al mediodía, de acuerdo con lo establecido por el nivel central.

“Con el objetivo de custodiar el orden institucional y apoyar el traslado seguro de los pliegos electorales, se dispuso un contingente total de 4.433 uniformados de las distintas fuerzas. El despliegue estratégico en el departamento contempla 1.059 unidades de la Policía de Córdoba asignadas a 25 municipios, 1.254 efectivos de la Policía Metropolitana de Montería, 1.700 soldados de la Decimoprimera Brigada del Ejército Nacional y 420 integrantes de la Armada Nacional”, expresó la administración departamental.

Finalmente, se informó que el departamento de Córdoba contaría con un censo electoral definitivo de 1.394.973 ciudadanos habilitados para ejercer su derecho al voto, de los cuales 698.698 son mujeres y 696.275 son hombres. “La infraestructura logística coordinada desde el PMU contempla la operación de 4.180 mesas de votación distribuidas en un total de 594 puestos en los 30 municipios cordobeses, proceso que estará respaldado en las urnas por 28.279 jurados de votación encargados de velar por la transparencia del sufragio en la región”, detallaron las autoridades.

Cabe recordar que durante la primera vuelta presidencial, la participación en las urnas fue del 51% en el departamento de Córdoba.