Bernie Moreno ve posible que Petro salga de lista OFAC: “depende de cómo sigan las investigaciones”
Bernie Moreno explicó que la exclusión dependerá del avance de las investigaciones y, de manera muy importante, de cómo se desarrolle el proceso de transición hacia el nuevo gobierno.
En entrevista con 6AM W, el senador republicano Bernie Moreno mencionó la situación del presidente Gustavo Petro y su inclusión en la lista OFAC. Indicó que es factible que el mandatario colombiano sea retirado de dicha lista en el futuro. Explicó que la exclusión dependerá del avance de las investigaciones y, de manera muy importante, de cómo se desarrolle el proceso de transición hacia el nuevo gobierno.
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Maria José Castro
Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...