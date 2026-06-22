Atlántico declara alerta amarilla hospitalaria por el fenómeno de El Niño

La Secretaría de Salud del Atlántico declaró la alerta amarilla hospitalaria como consecuencia del Fenómeno de El Niño. La medida, inicialmente, termina a las 6:00 de la mañana del 31 de diciembre.

“Estos fenómenos requieren la implementación de medidas de prevención, preparación y respuesta por parte de las autoridades y la comunidad para reducir los riesgos y proteger la vida, la salud y los bienes de la población”, indicó la resolución emitida.

Precisamente, semanas atrás el IDEAM indicó que las condiciones asociadas al Fenómeno de El Niño ya se encuentran presentes en el océano pacífico ecuatorial, y que se estaría fortaleciendo durante el segundo semestre del 2026.

Asimismo, se indicó que hay una posibilidad de persistencia hasta el invierno del hemisferio norte, entre finales de 2026 e inicios de 2027.