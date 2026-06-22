Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

22 jun 2026 Actualizado 19:27

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Barranquilla

Conozca los sectores del norte de Barranquilla que estarán sin energía este martes 23 de junio

La empresa Air-e indicó que se realizarán trabajos eléctricos.

Barranquilla
Añadir Caracol Radio en Google

La empresa Air-e Intervenida indicó que por trabajos eléctricos se suspenderá el servicio de energía en un sector del norte de Barranquilla.

Los trabajos eléctricos se llevarán a cabo en el barrio El Poblado, durante este martes, 23 de junio.

La compañía sostuvo que las obras se llevarán a cabo entre las 8:00 de la mañana y la 1:00 de la tarde, en el sector de la carrera 47 con la calle 96.

Escuche Caracol Radio EN VIVO:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Directo

Escucha el audio

00:00:00

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir