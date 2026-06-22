Conozca los sectores del norte de Barranquilla que estarán sin energía este martes 23 de junio

La empresa Air-e Intervenida indicó que por trabajos eléctricos se suspenderá el servicio de energía en un sector del norte de Barranquilla.

Los trabajos eléctricos se llevarán a cabo en el barrio El Poblado, durante este martes, 23 de junio.

La compañía sostuvo que las obras se llevarán a cabo entre las 8:00 de la mañana y la 1:00 de la tarde, en el sector de la carrera 47 con la calle 96.

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