Conozca los sectores del norte de Barranquilla que estarán sin energía este martes 23 de junio
La empresa Air-e indicó que se realizarán trabajos eléctricos.
La empresa Air-e Intervenida indicó que por trabajos eléctricos se suspenderá el servicio de energía en un sector del norte de Barranquilla.
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Los trabajos eléctricos se llevarán a cabo en el barrio El Poblado, durante este martes, 23 de junio.
La compañía sostuvo que las obras se llevarán a cabo entre las 8:00 de la mañana y la 1:00 de la tarde, en el sector de la carrera 47 con la calle 96.
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