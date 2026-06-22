Buscan a oso andino que apareció en condominio residencial en La Calera

Los mismos habitantes del municipio de La Calera en Cundinamarca grabaron el momento en que un oso andino entró a un conjunto residencial.

En un video que se viralizó en redes sociales, se ve al oso caminar, levantarse y bajar una talanquera de la entrada vehicular del condominio.

Una vez lo hace, vuelve a caminar en sus cuatro patas y sale del conjunto.

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La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) confirmó a Caracol Radio que están buscando a este animal por todo el municipio.

El oso andino es una especie que habita en las zonas montañosas y en los páramos de Cundinamarca.

Es común en Cundinamarca que las personas avisten este animal en áreas protegidas, en corredores ecológicos, vías municipales y hasta en zonas residenciales.

Este avistamiento se suma a los dos últimos de este año. El primero, fue el pasado mes de enero en inmediaciones de la zona rural de Villapinzón.

El otro fue en el mes de mayo, cuando en la comunidad de La Calera reportó el avistamiento de un oso andino juvenil cerca a la zona urbana del municipio. En ese momento, la CAR afirmó que se trataba de un ejemplar que se encontraba desorientado y a unos ocho kilómetros fuera del área de protección.