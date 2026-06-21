Procuraduría: 14 mil jurados no asistieron a sus puestos de votación en 401 municipios del país

La Procuraduría General recibió un total de 521 informes sobre conductas que podrían afectar la jornada electoral en el país a través de su Centro de Comunicaciones y Analítica Avanzada, instalado en la sede central de la entidad, en Bogotá.

“En lo transcurrido de la jornada se han recibido 242 reportes provenientes de ciudadanos, 126 por parte de funcionarios de la entidad que realizan vigilancia electoral en las diferentes mesas de votación del país, 93 de la Cancillería y 60 reportadas por las distintas personerías”, dice el Ministerio Público.

El ente de control aseguró que hace presencia en los 32 departamentos del país y en el Distrito Capital, a través de 3.479 servidores. “Esa cifra se divide en 2.293 funcionarios ubicados en los distintos puestos de votación del país; 359 en la sede principal de la Procuraduría; 4 en Puestos de Mando Unificado; 43 en los diferentes centros de cómputo; 48 ejerciendo vigilancia móvil, y 732 que estarán presentes en los escrutinios”, dice el comunicado.

El Ministerio Público también recibió reporte de que un total de 14 mil jurados no asistieron a sus puestos de votación en 401 municipios del país tras contrastar informes de multiples entidades que participan en la jornada electoral.

Asimismo, la Procuraduría reiteró su llamado a la ciudadanía en general para que informen cualquier irregularidad o inconveniente al votar en el código QR o accediendo al enlace de PQRSDF que se encuentran en la página web www.procuraduria.gov.co.