🔴 Así van las elecciones HOY en Medellín, ¿a qué hora cierran urnas? Lo último de la Registraduría
Este 21 de junio se realiza la segunda vuelta electoral en Colombia, en ella se elegirá al próximo presidente del país. En Caracol Radio le contamos cómo avanza este proceso en las diferentes ciudades.
Millones de colombianos acuden a las urnas hoy, 21 de junio, para participar de la segunda vuelta electoral por la presidencia del país que se disputa entre los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.
Lea también: EN VIVO🔴 Cómo van las elecciones presidenciales Colombia 2026; Últimas noticias y segunda vuelta
Según la Registraduría Nacional del Estado Civil, en total, más de 41 millones de colombianos están habilitados para votar, tanto en Colombia como en el exterior. Del total, cerca de 1,25 millones lo harán desde otros países.
Tarjetón electoral de la segunda vuelta presidencial
De acuerdo con la Registraduría Nacional, el orden de la tarjeta electoral será el mismo obtenido en el sorteo realizado el 25 de marzo, que definió la posición de los candidatos en la tarjeta electoral de la primera vuelta. Así las cosas, la ubicación será la siguiente:
- Ubicación 1: Iván Cepeda Castro y Aída Quilcué Vivas.
- Ubicación 2: Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo
Conviene mencionar que los votantes deberán marcar una sola opción en toda la tarjeta. Si marcan más de una opción, el voto será anulado.
Minuto a minuto | Elecciones presidenciales en Colombia 21 de junio 2026 en Medellín:
Escuche Caracol Radio EN VIVO aquí:
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Directo
Escucha el audio
Marylin León
Comunicadora Social y Periodista egresada de la Universidad Santo Tomás. Hace parte de Caracol Radio...