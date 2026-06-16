🔴 Argentina vs. Argelia EN VIVO: transmisión y minuto a minuto con Messi por el Mundial 2026

Turno para la Selección de Argentina de estrenarse en el Mundial 2026. El equipo de Lionel Scaloni comienza la defensa de su título logrado en Catar debutando ante la seleccion africana de Argelia en Kansas, con la que además comparte el Grupo J con Jordania y Austria.

El equipo Albiceleste llega con algunas turbulencias, pues estaba en duda la presencia de Emiliano Martínez en el arco, no podrán estar Nicolás Tagliafico en el lateral izquierdo y tampoco Leonardo Balerdi, quien tuvo que ser desconvocado. En lugar del central ingresó Marcos Senesi.

Argentina buscará romper el maleficio de lograr victoria en un debut mundialista luego de ser campeona en el torneo anterior. Hasta el momento las otras dos ocasiones no pudo comenzar la defensa del título ni con victoria ni con empate. Tras lograr la corona universal en casa en 1978 y en México 1986, en España 1982 y en Italia 1990 perdió ante Bélgica y Camerún, respectivamente, por 0-1 en ambos casos.

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