Ley seca en Bogotá, Medellín, Cali y más por segunda vuelta de elecciones: Fechas y horario oficial

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda protagonizan la segunda vuelta presidencial en Colombia en 2026 y las autoridades en todo el país se preparan para garantizar una jornada electoral en paz y con garantías para los votantes en todo el país.

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Así las cosas, el próximo domingo 21 de junio será la fecha definitiva para que millones de personas salgan a votar en todo el país, como es habitual, entre las 8:00 a. m. y las 4:00 de la tarde, hora del cierre de las urnas.

Como parte de las medidas para las elecciones, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Interior, emitió el Decreto 612 de 2026, con el cual se establece el horario desde las 6:00 p.m. del sábado 20 de junio hasta las 12 del mediodía del lunes 22 de junio de 2026.

Sin embargo, mandatarios locales como Carlos Fernando Galán en Bogotá se opusieron a los horarios que solicitó el Gobierno, estableciendo así, bajo su facultad legal, diferentes horarios en las capitales del país para la ley seca de la segunda vuelta presidencial.

¿Cuál es el horario de ley seca en las capitales del país?

Estos son los horarios que han determinado las alcaldías de las ciudades capitales en Colombia para la ley seca por las elecciones presidenciales de segunda vuelta:

Ley seca en Bogotá y Soacha

El alcalde Carlos Fernando Galán determinó que la restricción de venta y consumo de alcohol en Bogotá será desde la medianoche de este viernes 19 de junio hasta las 12:00 m del lunes 22 de junio.

De acuerdo con el mandatario, la medida se aplicó siguiendo las recomendaciones del Consejo de Seguridad Local y un análisis técnico de las condiciones de orden público.

En el municipio de Soacha, la medida será desde las 6:00 a. m. del sábado 20 de junio hasta las 11:59 p. m. del lunes 22 de junio.

Ley seca en Bucaramanga

En Bucaramanga, la Alcaldía indicó que la ley seca iniciará a partir del viernes 19 de junio a las 6:00 p. m y se extenderá hasta el lunes 22 a las 12 del mediodía.

Ley seca en Cartagena

La prohibición del expendio y consumo de bebidas embriagantes en todo el Distrito Turístico y Cultural funcionará desde las 6:00 p.m. del sábado 20 de junio hasta las 6:00 a. m. del lunes 22 de junio.

Ley seca en Armenia

En la capital del Quindío, la ley seca comienza el sábado a las 6 de la tarde y finaliza el lunes 22 de junio a las 6 de la mañana.

Ley seca en Cúcuta

En Cúcuta las autoridades determinaron que la ley seca comenzará a las 6 de la tarde del sábado 20 de junio y culminará a las 6 de la mañana del lunes 22 de junio de 2026.

Ley seca en Barranquilla, Medellín, Cali y más ciudades

La restricción de la ley seca funcionará en el horario establecido por el Gobierno Nacional entre las 6:00 p. m. del sábado 20 de junio y el mediodía del lunes 22 en las siguientes ciudades:

Medellín

Cali

Barranquilla

Tunja

Pereira

Manizales

¿Cuáles son las sanciones por incumplir la ley seca?

Las multas económicas por incumplir la ley seca en 2026 se ubican entre $233.454 y los $1.867.632 pesos colombianos, según la gravedad de la falta y la reincidencia del infractor.

Adicionalmente, las autoridades pueden aplicar medidas como: