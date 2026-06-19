MinSalud implementa “Dosis Cero” vacuna contra el sarampión en bebés de 6 a 11 meses

El Ministerio de Salud y Protección Social anunció la implementación temporal de la “Dosis Cero” contra sarampión y rubéola (SR) o la triple viral (SRP) en bebés que aún no han recibido su primera dosis del esquema regular, programada a los 12 meses de edad.

Con este refuerzo anticipado, las autoridades buscan ampliar la protección en una etapa considerada de mayor vulnerabilidad.

Según el Ministerio, la inmunidad transmitida por la madre protege a los bebés durante los primeros meses de vida, pero disminuye progresivamente antes de la primera vacunación. Por ello, la “Dosis Cero” se plantea como una respuesta temporal para cerrar esa brecha de riesgo.

La decisión se adopta en medio de un aumento de casos de sarampión en países como México, Estados Unidos, Canadá, Guatemala, Perú y Bolivia, lo que ha incrementado la probabilidad de importación del virus.

La entidad tiene en cuenta los contextos y eventos de alta movilidad internacional, incluyendo eventos masivos como la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Las autoridades aclararon que esta dosis no reemplaza el esquema regular de vacunación. Los menores deberán recibir la vacuna SRP al cumplir el año de vida y el refuerzo correspondiente a los 18 meses, como parte del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI).

¿Cuál es la población prioritaria?

La medida incluye:

Niñas y niños de 6 a 11 meses

Menores de 11 años con esquemas incompletos

Adolescentes entre 10 y 16 años con dosis pendientes

Viajeros internacionales que se dirijan a países con circulación activa del virus.

El Ministerio de Salud hizo un llamado a reforzar la vacunación en todo el territorio nacional, con el objetivo de aumentar las coberturas y reducir el riesgo de brotes.

Como parte de la estrategia, el próximo 20 de junio se realizará una vacunatón nacional con más de 3.000 puntos habilitados en el país. La jornada contará además con equipos básicos de salud para facilitar el acceso a la inmunización.

Durante la jornada se aplicarán todas las vacunas del PAI, con énfasis en sarampión y fiebre amarilla, una enfermedad que continúa representando riesgo en algunas regiones del país.

Las autoridades insisten en la vacunación oportuna como herramienta clave de salud pública frente al riesgo de reintroducción del sarampión en el país.