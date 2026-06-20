Bronx Distrito Creativo transforma Bogotá: así será el nuevo pulmón verde en el centro de la ciudad

En pleno corazón de Bogotá, un territorio que durante décadas cargó con el estigma de ser uno de los lugares más peligrosos del país, está escribiendo una nueva historia.

El Bronx Distrito Creativo avanza para convertirse en la Casa de las Industrias Culturales y Creativas de la capital, y el 18 de junio dio un paso simbólico pero poderoso: la siembra colectiva de cerca de 200 plantas nativas en La Milla, el corredor verde que definirá su nueva identidad.

¿Cómo era el Bronx antes de Bronx Distrito Creativo?

Ubicado en la localidad de Los Mártires, entre la avenida Caracas y las calles 9 y 10, el Bronx fue durante años uno de los territorios más estigmatizados de Bogotá: un sector marcado por la marginalidad, el microtráfico y la exclusión social, conocido en Colombia y fuera de ella como sinónimo de complejidad urbana extrema.

Sin embargo, ese pasado también dejó un suelo fértil para la transformación. Desde 2016, el distrito comenzó un proceso sostenido de intervención que permitió construir sobre esos cimientos, mantener la continuidad institucional y consolidar una visión de revitalización urbana para el centro de la ciudad.

¿En qué consiste el Bronx Distrito Creativo?

El Bronx Distrito Creativo es el primer distrito creativo inducido de Colombia. Sobre un área de 34.884 metros cuadrados en la localidad de Los Mártires, la apuesta es transformar este territorio en la Casa de las Industrias Culturales y Creativas de Bogotá: un ecosistema donde convergen artistas, creadores, emprendedores y comunidad, con espacios diseñados para la formación, la producción y el encuentro ciudadano.

Para respaldarlo, la Alcaldía Mayor de Bogotá destinó $222 mil millones de inversión pública, liderados por la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA) en convenio con RenoBo.

Etapas de Bronx Distrito Creativo

El proyecto se desarrolla en dos etapas. La Etapa I, que actualmente presenta un avance cercano al 94%, comprende la restauración integral de dos edificios patrimoniales: La Flauta y la antigua Escuela de Medicina de la Universidad Nacional.

El primero se convertirá en un laboratorio de creación y producción equipado con un FabLab, mientras que el edificio de La Facultad será un espacio para la exhibición y comercialización de productos de las industrias creativas. A esto se le suma la adecuación de La Milla (ubicada en la carrera 15), que se consolidará como la primera calle techada de Bogotá, destinada a actividades culturales, artísticas y creativas, con capacidad para 4.000 espectadores.

También hace parte de esta etapa La Esquina Redonda, el único edificio sobreviviente del antiguo Bronx, que se rehabilita como Co-Laboratorio de Creación y Memoria.

La Etapa II, que arrancó en 2026, contempla una intervención sobre la vía históricamente conocida como El Bronx. Incluye la construcción de dos niveles de sótanos para parqueaderos, una plazoleta de uso público y un bloque de circulación vertical que conectará estos espacios con La Esquina Redonda. Este bloque, junto a la nueva plazoleta, fortalecerá la integración del conjunto y facilitará la conexión con el Centro de Talento Creativo del SENA y la Alcaldía Local de Los Mártires, generando un circuito cultural y formativo en el corazón de la ciudad. Su valor total asciende a $46.286 millones de pesos.

Raíces del Renacer: Lo que los bogotanos pueden encontrar hoy y en el futuro

El 18 de junio, La Milla (ubicada en la Calle 10 # 14-15, en la localidad de Los Mártires) se convirtió en el escenario de “Raíces del Renacer”, una iniciativa liderada por la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA) que reunió a instituciones, aliados, creadores y ciudadanos para plantar juntos cerca de 200 especies nativas y adaptadas. Una acción colectiva que, más allá de lo simbólico, marca el inicio del componente verde que definirá la identidad visual del proyecto.

Lo que los bogotanos pueden encontrar hoy en La Milla es el primer vistazo de lo que será ese ecosistema urbano: cerca de 1.998 metros cuadrados de áreas verdes, más de 13.700 especies de cobertura, 273 arbustos, 93 árboles nativos y 17 palmas. No es ornamento: es una apuesta por recuperar biodiversidad y devolverle al ciudadano un espacio de encuentro real en pleno centro de la ciudad.

En el futuro, el Bronx Distrito Creativo será el escenario cultural que Bogotá necesitaba: un lugar donde la memoria del territorio convive con el arte, el diseño, la gastronomía y la naturaleza, resignificando para siempre un rincón que la ciudad aprendió, por fin, a reconocer como suyo.

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