Prográmese con los partidos del Mundial 2026 HOY 20 de junio: hora y cómo verlos EN VIVO en Colombia

Sigue la marcha de la Copa Mundial de la FIFA de Estados Unidos, México y Canadá 2026, en donde ya se jugaron una totalidad de 32 partidos; con la jornada de este sábado se completarán 36 juegos de los 104 que tendrá el certamen.

Ahora, cabe recordar que para esta jornada se jugará la fecha 2 de la fase de grupos, específicamente para los equipos miembros de las zonas E y F.

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Por eso, en Caracol Radio le dejamos los partidos, con hora y por dónde verlos, para que se agende y no se los pierda.

Estos son los partidos de este sábado, 20 de junio, en el Mundial 2026

Países Bajos vs. Suecia

‘La Naranja Mecánica’ se verá las caras contra los suecos comandados por Gyokeres, luego de haber empatado 2-2 contra Japón.

El partido entre europeos se disputará en el NRG Stadium, de Houston, en Estados Unidos, a las 12:00 del mediodía, hora Colombia.

Ahora, los suecos, desde su lado, buscarán su clasificación a la fase de dieciseisavos, luego de que en la primera fecha derrotaran 5-1 a Túnez.

Alemania vs. Costa de Marfil

Posteriormente, en el BMO Field, de Toronto, Canadá, a las 3:00 de la tarde, hora Colombia, europeos y africanos, ambos ganadores de sus partidos en la fecha 1, se verán las caras para sacarse ventaja.

Cabe recordar que la Selección de Alemania goleó 7-1 a la Selección de Curazao, mientras que Costa de Marfil derrotó 1-0 a Ecuador en un partido muy cerrado, por lo que se posa sobre la mesa la cuestión de cómo le jugarán los africanos al cuadro europeo.

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Ecuador vs. Curazao

Posteriormente, será el turno de los dos cuadros que perdieron en la primera fecha: Ecuador contra Curazao, otra debutante en el mundial.

Este partido entre ambas naciones tendrá cita en el Arrowhead Stadium, de Kansas City, Estados Unidos, a las 7:00 de la noche, hora Colombia.

Túnez vs. Japón

Finalmente, la jornada de sábado la cerrará la selección nipona, viéndose las caras contra Túnez, que cayó goleada en la primera fecha de la fase de grupos del certamen.

Este último partido del sábado se jugará en el Estadio BBVA, Guadalupe, México, y será a las 11:00 de la noche, hora Colombia.

¿Cómo ver EN VIVO los partidos del Mundial 2026 HOY 20 de junio?

Ahora, para ver los partidos del Mundial 2026 de este sábado, 20 de junio, usted puede acompañar la narración de los juegos por medio de la señal del ‘Fenómeno del Fútbol’ de Caracol Radio, o seguir el minuto a minuto EN VIVO de los mismos en la página web de este mismo medio.

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Si usted lo prefiere, también puede ver los partidos en los canales DirecTV, Caracol TV, RCN, Win Sports y Disney +. Sin embargo, recuerde que DirecTV es el único canal que cuenta con los derechos de todos los juegos.

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