Gobernador del Quindío rechazó uso de imagen creada con IA al parecer para apoyar un candidato

Armenia

Hay polémica en el Quindío, el gobernador de ese departamento rechazó que en redes sociales hayan usado su imagen para supuestamente apoyar a uno de los candidatos presidenciales.

El mandatario departamental Juan Miguel Galvis a través de un video fue claro en manifestar y en rechazar que en redes sociales hayan utilizado su imagen usando inteligencia artificial para dar la impresión de que está apoyando una candidatura presidencial, en este caso a Iván Cepeda, información desmentida por el funcionario.

El gobernador explicó “En las últimas horas han circulado a través de las redes sociales y en algunos medios de comunicación unas supuestas imágenes donde comprometo mi voto de manera pública, con lo cual estaría supuestamente apoyando una candidatura presidencial conjuntamente allí con otras personas. Esto es completamente falso”

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Y agrega “Una vez más y como ya lo han hecho en muchas ocasiones, la tecnología es utilizada para atentar en de mi buen nombre y en contra de los intereses reales del departamento del Quindío. Sobre el particular soy contundente al asegurar que ni yo, que ni la administración que oriente promoveremos candidatura alguna. En mi caso personal cumpliré como colombiano y como demócrata con el voto sagrado que ya tengo muy definido.” Puntualizó el gobernador del Quindío.

No se presenta constreñimiento

Con respecto a la administración departamental. Allí no se presenta ni se presentará ningún caso de constreñimiento al elector, tal y como lo ordenan las normas. Somos respetuosos de la conciencia personal y en las decisiones de todos nuestros funcionarios en materia política.

Gobernación del Quindío

Y, por lo tanto, no tenemos injerencia en las decisiones que ellos tomen en ese sentido. Los señalamientos que se me hacen, en este caso, como tantos otros, carecen de fundamento alguno, fue claro en manifestar el primer mandatario del Quindío.

Invitación del gobernador

Sin embargo, he querido aprovechar este espacio para reiterar mi invitación a todos los quindianos, a que salgan a votar el próximo domingo, a que lo hagan a conciencia por la propuesta que consideran conveniente por el país, por el futuro de sus hijos y que lo hagan en paz, en tranquilidad, en y bajo los parámetros de nuestra Constitución que contempla para ejercer el derecho ciudadano a elegir y ser elegidos.