Expresidente Santos afirma que ‘no apoya ninguna candidatura’ y pide respeto por las instituciones

USA248. WASHINGTON (ESTADOS UNIDOS), 28/01/2025.- El expresidente de Colombia y premio Nobel de la Paz, Juan Manuel Santos, habla en una conferencia de prensa para anunciar el 'Reloj del Juicio Final' celebrada este martes, en el Instituto de Paz de los Estados Unidos en Washington (EE.UU.). El 'Reloj del Juicio Final', una herramienta simbólica creada por científicos para visualizar la probabilidad de que la humanidad desaparezca, se encuentra este año a 89 segundos de la medianoche, lo más cerca que ha estado nunca de marcar la hora final en sus 78 años de historia. EFE/ Lenin Nolly / Lenin Nolly ( EFE )

A pocas horas de la segunda vuelta presidencial, el expresidente Juan Manuel Santos le salió al paso a las especulaciones que lo vinculaban con un posible respaldo a una de las campañas.

A través de su cuenta en la red social X, el exmandatario fue enfático: no apoya ninguna candidatura, tal como había anunciado previamente que sería su postura frente a la contienda electoral.

Aunque inicialmente se interpretó como un guiño al candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, Santos aseguró en sus redes sociales que se ha “mantenido al margen de la política electoral”.

“No apoyo ninguna candidatura como se ha intentado insinuar (...) La implementación del Acuerdo de Paz es un compromiso del Estado y un deber con las víctimas. Sea cual sea el resultado, las instituciones deben respetarse y la voluntad de los ciudadanos debe acatarse”, aseguró el exmandatario.

El pronunciamiento llega luego de que se conociera parte de su intervención durante un evento en el centro de pensamiento Diálogo Interamericano en Washington, donde varias fuentes señalaron que Santos dijo estar “interesado en defender mi legado, yo voy a votar por quien defienda el proceso de paz”, lo que fue tomado como un posible guiño a la campaña de Iván Cepeda.

Afirmó que su único propósito “es que a Colombia le vaya bien”, que se proteja la Constitución de 1991 y que el país progrese en paz, unidad y prosperidad.