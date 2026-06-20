Expresidente Santos afirma que ‘no apoya ninguna candidatura’ y pide respeto por las instituciones
Afirmó que su único propósito “es que a Colombia le vaya bien”, que se proteja la Constitución de 1991 y que el país progrese en paz, unidad y prosperidad.
A pocas horas de la segunda vuelta presidencial, el expresidente Juan Manuel Santos le salió al paso a las especulaciones que lo vinculaban con un posible respaldo a una de las campañas.
A través de su cuenta en la red social X, el exmandatario fue enfático: no apoya ninguna candidatura, tal como había anunciado previamente que sería su postura frente a la contienda electoral.
Aunque inicialmente se interpretó como un guiño al candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, Santos aseguró en sus redes sociales que se ha “mantenido al margen de la política electoral”.
“No apoyo ninguna candidatura como se ha intentado insinuar (...) La implementación del Acuerdo de Paz es un compromiso del Estado y un deber con las víctimas. Sea cual sea el resultado, las instituciones deben respetarse y la voluntad de los ciudadanos debe acatarse”, aseguró el exmandatario.
El pronunciamiento llega luego de que se conociera parte de su intervención durante un evento en el centro de pensamiento Diálogo Interamericano en Washington, donde varias fuentes señalaron que Santos dijo estar “interesado en defender mi legado, yo voy a votar por quien defienda el proceso de paz”, lo que fue tomado como un posible guiño a la campaña de Iván Cepeda.
Afirmó que su único propósito “es que a Colombia le vaya bien”, que se proteja la Constitución de 1991 y que el país progrese en paz, unidad y prosperidad.
Juan Carlos González
Comunicador Social y Periodista egresada de la Universidad Inpahu y la Fundación Universitaria Unihorizonte....