“Las elecciones no se declaran, se demuestran”: Cristian Quiroz, presidente del CNE

Se acerca la hora de inicio de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales 2026. En un evento del Consejo Nacional Electoral (CNE), el presidente Cristian Quiroz se pronunció sobre el desarrollo de esta próxima jornada electoral.

En su intervención, aseguró que para estas elecciones se tendrá la misión de observación más grande de la historia del país. Según indicó, este año se ha tenido la misión de observación más grande en la historia, con más de 15.000 personas involucradas y más de 2.500 invitados internacionales.

También, aprovechó el espacio para hacer un llamado para desescalar el lenguaje, tanto entre las campañas como entre los seguidores de cada uno de los candidatos. “Todos estamos unidos por la democracia, absolutamente todos. Ustedes han visto este país, el fervor de las dos campañas, la segregación y el discurso de odio. Yo creo que el llamado es a desescalar ese lenguaje”, indicó el presidente Quiroz.

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“Las elecciones no se declaran, se demuestran”: Cristian Quiroz

Ante las dudas y la transparencia del proceso de escrutinio, el presidente del CNE defendió el proceso y las garantías que todas las instituciones han entregado a los colombianos y a los candidatos para que estas elecciones transcurran con normalidad y de la mejor manera. “Los colombianos debemos entender que las instituciones sólidas e independientes son las que garantizan que cualquier persona pueda ser presidente mañana. La garantía de que vamos a tener un cambio o una continuidad está ahí”, afirmó Quiroz.

Añadió que los 2 candidatos conocen las garantías que tienen desde todas las instituciones, entre las que están la Procuraduría, la Contraloría y la Registraduría. “Todos los candidatos saben que tenemos la democracia más fuerte de América Latina”, señaló.

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