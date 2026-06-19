Está garantizada la presencia de Bernie Moreno en Colombia como observador electoral: CNE
El senador republicano llegaría a Colombia antes del domingo, día de la segunda vuelta.
El presidente del Consejo Nacional Electoral, Cristian Quiroz, confirmó este viernes, desde la instalación de la Misión de Observación Internacional que está garantizada la llegada a Colombia del senador republicano Bernie Moreno como observador internacional para la segunda vuelta presidencial.
Quiroz aseguró que el CNE no puede vetar a ningún observador acreditado y dijo: “Nosotros no tenemos veto sobre ninguna persona (…) a todos lo recibimos con mucho cariño”.
Según explicó, Moreno ya cuenta con la acreditación del Consejo Nacional Electoral, al igual que las delegaciones de otros países y de organizaciones internacionales como la Organización Estados Americanos (OEA).
Frente a los cuestionamientos por las posiciones políticas de Bernie Moreno, el presidente del CNE señaló que “todo el mundo opina (…) Yo no soy quién para decirle que una persona opine o no. De eso se trata la libertad, de que cualquier persona pueda opinar”.
Por otro lado, hizo un llamado a votar con tranquilidad y a respetar los resultados: “Las elecciones no se declaran, se demuestran”.
Laura Duarte
Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...