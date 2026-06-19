Está garantizada la presencia de Bernie Moreno en Colombia como observador electoral: CNE

El presidente del Consejo Nacional Electoral, Cristian Quiroz, confirmó este viernes, desde la instalación de la Misión de Observación Internacional que está garantizada la llegada a Colombia del senador republicano Bernie Moreno como observador internacional para la segunda vuelta presidencial.

Quiroz aseguró que el CNE no puede vetar a ningún observador acreditado y dijo: “Nosotros no tenemos veto sobre ninguna persona (…) a todos lo recibimos con mucho cariño”.

Según explicó, Moreno ya cuenta con la acreditación del Consejo Nacional Electoral, al igual que las delegaciones de otros países y de organizaciones internacionales como la Organización Estados Americanos (OEA).

Frente a los cuestionamientos por las posiciones políticas de Bernie Moreno, el presidente del CNE señaló que “todo el mundo opina (…) Yo no soy quién para decirle que una persona opine o no. De eso se trata la libertad, de que cualquier persona pueda opinar”.

Por otro lado, hizo un llamado a votar con tranquilidad y a respetar los resultados: “Las elecciones no se declaran, se demuestran”.